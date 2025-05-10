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古林睿煬母親節再戰樂天！火腿豪華輪值陷「甜蜜煩惱」

▲▼ 古林睿煬日職一軍首勝 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬日職一軍首勝 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者王真魚／綜合報導

古林睿煬預計 5月12日母親節當天迎來本季第3場先發，對手為樂天金鷲。日媒《東京體育》報導指出，隨著火腿先發輪值愈趨穩定，球隊反而面臨「投手太多」的甜蜜煩惱。

火腿本季戰績穩健，目前以18勝14敗暫居太平洋聯盟第二名，團隊防禦率2.41更是聯盟最佳。先發輪值原由伊藤大海、加藤貴之、山崎福也、金村尚真、北山亘基與韋赫根（Drew VerHagen）為主，近期加上古林睿煬加盟後持續繳出好表現，輪值戰力相當豪華。

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但由主力投手幾乎未出現傷兵，加上開季賽程節奏寬鬆，讓多位備受期待的年輕投手遲遲等不到出場機會。

報導指出，最典型的例子便是達孝太與細野晴希。達孝太在春訓即被視為火腿未來王牌，但因輪值無空缺，直到5月4日對西武才迎來本季初登板。細野則在二軍繳出7場登板、2勝1敗、防禦率2.10的佳績，包含一次完投，但至今尚未於一軍登板，將於5月15日對歐力士迎來本季初先發。

今年春訓時，新庄剛志總教練曾讚賞：「他的球從看似壞球的高度會竄進好球帶，有潛力。」

對於陣中輪值戰力充足的狀況下，一位火腿退役球員指出，火腿目前能夠有計畫地安排主力輪休，4月就曾安排加藤、山崎、金村等人短暫下放二軍休息。他相信總教練新庄剛志會適時啟用年輕投手，將他們視為下半季爭冠的重要戰力，「這樣的布局有助於年輕投手在關鍵時刻全力發揮。」

古林在5月1日對軟銀的比賽中先發7局，面對27名打者，用103球被敲5安打、失2分，飆出10次三振、僅1次保送，最快球速達155公里，拿下旅日一軍生涯首勝，賽後防禦率降至4.97。他預計休9天後於明日再度登板，力拚連勝。

關鍵字： 古林睿煬日職火腿年輕投手輪值

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