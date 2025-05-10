水原一平再度延後服刑　入監時間推遲至6月中



▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前翻譯水原一平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平前翻譯水原一平，因涉嫌從大谷的銀行帳戶中盜取約1,659萬美元（約新台幣50億元）並非法轉帳至賭博集團，遭判處4年9個月的有期徒刑。然而，根據美國加州聯邦地方法院9日公開的裁判文書，水原的報到服刑已從原定的5月12日再次延期至6月16日正午。這是他第三次獲准延後入監，延期原因未對外說明。

水原一平因銀行詐欺和虛報稅務等罪名被判刑，並被命令向大谷翔平賠償約1,700萬美元，以及向美國國稅局支付約115萬美元的罰金。原訂於3月24日入監，但在辯護律師的請求下，法院將服刑期限延至5月12日。如今，再次延期至6月16日，較原定日期延後近三個月。

根據檢方資料，水原自2021年9月起開始與非法賭博集團下注，兩年內累積約4,000萬美元的賭債。為償還債務，他冒充大谷本人，利用其個人資訊欺騙銀行職員，進行多次電匯轉帳。

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檢方強調，大谷翔平並未涉入此案，且已被聯邦調查局和MLB官方確認為受害者。 水原一平的刑事程序至今已多次延期，顯示案件的複雜性和敏感性。目前尚不清楚他是否會在6月16日如期入監服刑。