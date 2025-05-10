林書豪關鍵三分鎖勝局　新北國王本季主場最終戰擊退戰神

▲林書豪在第4節命中關鍵三分球，助國王穩住勝局。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

TPBL龍頭新北國王9日迎來本季最後一場主場例行賽，對上台北台新戰神一度陷入落後，但林書豪與李愷諺在決勝節聯手建功，率隊以102比97收下勝利，落敗的戰神還差1勝能鎖定季後挑戰賽第4種子。

國王首節手感冰冷，未能延續上一戰猛轟117分的火燙狀態，團隊命中率下滑到36%，首節打完以24比28落後。次節戰神一度擴大至雙位數領先，國王則靠著曼尼高與桑尼連續命中外線，加上蘇士軒跳投命中反超比分，半場打完反以52比50領先。

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下半場戰神一波10比1的攻勢再度超前，但國王迅速調整反擊，雙方比分呈現拉鋸，前3節結束國王以75比73握有2分領先。

▲李愷諺在決勝節貢獻關鍵8分，他強調團隊防守是致勝關鍵。（圖／TPBL提供）

關鍵第4節最後3分鐘，林書豪投進致命三分球，李愷諺快攻上籃連拿5分，拉開比分至97比91。戰神雖靠艾力克灌籃追分，但曼尼高兩罰穩穩命中，林書豪再補上一記切入上籃，國王成功守住勝果。

主帥萊恩賽後表示，「我們每場比賽都在持續調整，也會嘗試一些新的戰術。雖然戰神有可能是季後賽的對手，但目前我們還不會想得太遠。在這麼密集的賽程下，能在主場最後一戰贏球，真的很開心。」

林書豪則說：「今天的比賽比較辛苦，對方是很有實力的球隊，愷諺和曼尼高在防守端真的守得非常好，能限制對手這樣的表現，其實不是件容易的事。」

在決勝節貢獻關鍵8分的李愷諺則強調防守是致勝關鍵，「這場贏在防守，教練特別提醒我們要給對手更多壓迫，我們有做到，也成功限制住對方主力，自己也多投入一些防守，幫助球隊拿下勝利。」

▲林書豪誇讚隊友的防守。（圖／TPBL提供）