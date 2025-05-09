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TPBL季後賽賽程出爐！挑戰賽23日開打　國王坐等4強戰對手

▲▼TPBL公布季後賽賽程。（圖／TPBL提供）

▲TPBL公布季後賽賽程。（圖／TPBL提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

TPBL例行賽即將在5月18日畫下句點，新北國王、福爾摩沙夢想家與高雄海神已率先取得季後賽門票，聯盟今（9）日公布季後賽完整賽程，季後挑戰賽將於5月23日開打，例行賽第4名帶著1勝優勢出賽，勝者晉級4強戰。

▲▼TPBL公布季後賽賽程。（圖／TPBL提供）

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本季TPBL季後賽首階段為「季後挑戰賽」，採3戰2勝制，例行賽第4名享有1勝優勢，首戰訂於5月23日登場，G2在5月25日進行，勝隊將以第4種子身分，挺進4強戰對決例行賽龍頭新北國王。

▲▼TPBL公布季後賽賽程。（圖／TPBL提供）

▲▼TPBL公布季後賽賽程。（圖／TPBL提供）

4強戰另一組對戰組合已確定，由第2種子福爾摩沙夢想家對上第3種子高雄海神，系列賽首戰5月29日點燃戰火。至於國王與挑戰賽勝方的4強對決，則將於5月30日開打，兩組系列賽皆採7戰4勝制。

最終勝出的兩隊將會師總冠軍賽，爭奪本季最高榮譽。總冠軍賽預計6月16日開打，若系列賽進入G7，整季賽事最晚6月29日落幕。

目前例行賽進入最後倒數，剩餘的兩張季後賽門票由台北戰神、中信特攻與桃園雲豹競爭。若戰神能在今晚擊敗國王，將提前鎖定第4名，直接晉級挑戰賽；特攻則需在明日擊敗雲豹，就能鎖定挑戰賽資格，而雲豹將被淘汰。

▲▼TPBL公布季後賽賽程。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 籃球TPBL新北國王福爾摩沙夢想家高雄海神台北戰神中信特攻桃園雲豹

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