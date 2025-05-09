楊勇緯回歸大滿貫舞台首戰止步16強　放眼6月世錦賽拚金

▲楊勇緯在2025哈薩克大滿貫賽止步16強，持續調整狀態備戰世錦賽。（圖／路透社）

記者游郁香／綜合報導

台灣「柔道男神」楊勇緯上個月在亞錦賽男子60公斤摘銀，睽違9個月重返國際賽場有了好的開始，他今（9）日在2025哈薩克大滿貫賽登場，首輪輪空，次輪對上地主選手貝奇茨漢（AMAN BAKYTZHAN），試圖以寢技壓制對手，反被取得一個「有效」分，最終反擊未果，止步16強。

東京奧運銀牌得主楊勇緯，去年在巴黎奧運遭逢重大挫敗，意外止步8強，他一度萌生退意，不過冷靜過後，他決定續拚2026年名古屋亞運。上個月底在泰國舉行的亞錦賽，是他睽違9個月後首度重返國際舞台，連續2年與日本新生代勁敵中村太樹爭金，最終惜敗收下一枚銀牌。

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▲楊勇緯表示如今更重視「享受比賽過程」，力拚找回最佳節奏與信心。（圖／中華奧會提供）

楊勇緯當時曾表示，不管未來成績如何，他現在最大的目標是「享受過程」。仍在持續調整狀態的他，今日在哈薩克大滿貫賽登場，首輪輪空，次輪對上地主好手貝奇茨漢，他開賽就積極搶攻，卻遲遲未果，比賽最後40秒，他試圖以拿手的寢技壓制對手，反給對手機會，被取得一個「有效」分。

楊勇緯隨即掙脫並在剩下不到30秒時試圖反擊，無奈還是沒能扳回戰局，回歸後首場大滿貫賽落敗，止步16強。不過對楊勇緯來說，更重要的可能是6月在匈牙利舉行的世錦賽。

楊勇緯生涯首次參加世錦賽是在2019年，以第7名作收；2022年奪銅，追平台灣選手在世錦賽的最佳成績，去年又提升獎牌成色，收穫一枚銀牌，再度刷新我國賽史的最佳紀錄，今年重新出發，希望能取得突破。