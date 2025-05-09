灰狼半場領先17分！蟻人卻倒地傷退　柯瑞場邊急安撫揮肘的格林

Anthony Edwards injured his left ankle on this play right here. The worry would be for possible



-High ankle sprain (based on forced eversion)



-Ankle fracture (needs to be ruled out with X-Ray) pic.twitter.com/gz8adxFCRb — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) May 9, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士在西區準決賽G1折損了天王柯瑞（Stephen Curry），G2將菜鳥長人波斯特（Quinten Post）拉進先發，上半場全隊攻防節奏大亂，三分13僅3中，陷入39比56、17分大幅落後。在主場作戰的灰狼雖掌控局面，但當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）意外扭傷左腳踝退場，成了巨大隱憂。

Just based on where Edwards is grabbing, that is typically where athletes have high ankle sprains. Hoping it's more of a low ankle issue for him. https://t.co/3yNGMyQTsO — Dr. Nirav Pandya, M.D. (@DrNiravPandya) May 9, 2025

在當家一哥柯瑞遭逢左腿筋傷勢，最快G5才能復出之下，菜鳥長人波斯特進入勇士G2的先發陣容，目的是為了在巴特勒（Jimmy Butler）周圍增加更多空間與身材。不過，波斯特的上場也等於給了「蟻人」艾德華茲與灰狼進攻端更多出手機會。

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▲勇士核心格林上半場又領到技術犯規。（圖／達志影像／美聯社）

灣區軍團開賽進攻大當機，灰狼趁勢打出13比0猛攻， 靠著巴特勒連拿5分，勇士稍微穩住了局勢，但其他勇士球員合計8投0中，完全沒有分數進帳。明尼蘇達在首節剩下2分36秒拉開25比7、18分差距，勇士單節僅拿下15分，坐在場邊的柯瑞神色凝重。

Rough start to Game 2 for the Warriors without Steph ???? pic.twitter.com/FxwnEMF6ue — SportsCenter (@SportsCenter) May 9, 2025

節奏大亂的勇士次節開局又出狀況，4冠核心格林（Draymond Green）在外線進攻時揮肘打到灰狼第6人里德（Naz Reid）的臉，領到1次技術犯規，這是他今年季後賽第5次技術犯規，距離「自動禁賽」一場只差兩次，他對判決相當不滿，還朝裁判怒噴，「那他X的是胡說八道！」

柯瑞趕緊上前安撫激動的格林，主帥柯爾（Steve Kerr）也機警地將格林換下場，灰狼主場球迷開始高喊著，「Draymond爛透了！」

▲▼灰狼一哥艾德華茲上半場扭傷腳踝退場。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼上半場取得56比39、17分大幅領先，但「蟻人」艾德華茲次節一次切入禁區上籃後，被勇士長人傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）踩到左腳，當場痛苦倒地，他緊抓著自己的腳踝，隨後被攙扶返回休息室，左腳明顯無法承受重量，灰狼官方在半場宣布他此戰是否能回歸成疑。

Anthony Edwards was helped to the locker room after going down with an apparent leg injury



(via @957thegame)pic.twitter.com/iJnzlr2OWc — Sports Illustrated (@SInow) May 9, 2025

運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）分析，「蟻人」可能遭逢了高位腳踝扭傷，需要進行Ｘ光檢查才能確認是否有骨折。不過在下半場開始時，艾德華茲已經回到場上，看起來沒有大礙。