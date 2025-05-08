塞爾提克G2又崩盤主場還傳火警　主帥坦言「沒把握機會」

"We put ourselves in position to [win], and we just didn't make the plays."



Joe Mazzulla on the Celtics' shocking Game 2 loss to the Knicks after blowing another 20-point lead for the second straight game.



(via @danield1214) pic.twitter.com/q7povsYB5X — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 8, 2025

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克在東區準決賽G2主場再度被尼克逆轉，系列賽以0比2落後，賽後TD花園球場更驚傳火警，球迷與媒體被緊急疏散，一場戲劇性崩盤後再添混亂場面。主帥馬茲拉（Joe Mazzulla）語氣沉重表示，他們把自己放在能贏的位置，卻沒能把比賽收下。

塞爾提克連2場上演「自爆劇本」，兩戰都在最多領先20分情況下遭到逆轉，創下NBA季後賽史上罕見的崩盤紀錄。賽後不久，TD花園球場更傳出火警警報響起，主場球迷與現場記者全數疏散，場館廣播更要求「禁止搭乘電梯」。

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▲塞爾提克主帥馬茲拉坦言關鍵回合執行力不足。（圖／達志影像／美聯社）

根據塞爾提克隨隊記者達爾澤爾（Noa Dalzell）的說法，一名警衛明確表示場內發生火警；《The Athletic》記者凱茲（Fred Katz）直呼，「真是戲劇性的一晚。」

TD花園隨後發出聲明指出，「今晚賽後火警警報響起，球館已進行疏散，無人受傷。火警警報的原因目前仍在調查中。」

這場比賽內容同樣令人搖頭，綠衫軍主帥馬茲拉坦言，「我們有機會贏球，卻沒有完成那些關鍵回合。」在G1與G2連續崩盤之下，衛冕軍接下來會做出何種修正，受到外界關注。

▲塞爾提克主帥馬茲拉G3會做出何種調整，外界都在關注。（圖／達志影像／美聯社）

此役塞爾提克共有4人得分上雙，懷特（Derrick White）攻下全隊最高的20分、9籃板、5助攻；布朗（Jaylen Brown）貢獻20分、6籃板；坦圖（Jayson Tatum）雖抓下14籃板，但僅得13分，持續低迷；哈勒戴（Jrue Holiday）則有10分、5助攻進帳。

儘管連吞兩敗，塞爾提克仍具備總冠軍等級的底蘊，有能力從困境中反彈，但要回到真正的爭冠水準，他們必須展現更高的紀律與穩定性。

▲塞爾提克G2再次被逆轉，主場吞下系列第2敗後賽後驚傳火警。（圖／達志影像／美聯社）