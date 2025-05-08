運動雲

>

塞爾提克G2又崩盤主場還傳火警　主帥坦言「沒把握機會」

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克在東區準決賽G2主場再度被尼克逆轉，系列賽以0比2落後，賽後TD花園球場更驚傳火警，球迷與媒體被緊急疏散，一場戲劇性崩盤後再添混亂場面。主帥馬茲拉（Joe Mazzulla）語氣沉重表示，他們把自己放在能贏的位置，卻沒能把比賽收下。

塞爾提克連2場上演「自爆劇本」，兩戰都在最多領先20分情況下遭到逆轉，創下NBA季後賽史上罕見的崩盤紀錄。賽後不久，TD花園球場更傳出火警警報響起，主場球迷與現場記者全數疏散，場館廣播更要求「禁止搭乘電梯」。

▲▼塞爾提克主帥馬茲拉。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲塞爾提克主帥馬茲拉坦言關鍵回合執行力不足。（圖／達志影像／美聯社）

根據塞爾提克隨隊記者達爾澤爾（Noa Dalzell）的說法，一名警衛明確表示場內發生火警；《The Athletic》記者凱茲（Fred Katz）直呼，「真是戲劇性的一晚。」

TD花園隨後發出聲明指出，「今晚賽後火警警報響起，球館已進行疏散，無人受傷。火警警報的原因目前仍在調查中。」

這場比賽內容同樣令人搖頭，綠衫軍主帥馬茲拉坦言，「我們有機會贏球，卻沒有完成那些關鍵回合。」在G1與G2連續崩盤之下，衛冕軍接下來會做出何種修正，受到外界關注。

▲▼塞爾提克主帥馬茲拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克主帥馬茲拉G3會做出何種調整，外界都在關注。（圖／達志影像／美聯社）

此役塞爾提克共有4人得分上雙，懷特（Derrick White）攻下全隊最高的20分、9籃板、5助攻；布朗（Jaylen Brown）貢獻20分、6籃板；坦圖（Jayson Tatum）雖抓下14籃板，但僅得13分，持續低迷；哈勒戴（Jrue Holiday）則有10分、5助攻進帳。

儘管連吞兩敗，塞爾提克仍具備總冠軍等級的底蘊，有能力從困境中反彈，但要回到真正的爭冠水準，他們必須展現更高的紀律與穩定性。

▲▼塞爾提克坦圖、布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克G2再次被逆轉，主場吞下系列第2敗後賽後驚傳火警。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA波士頓塞爾提克Joe Mazzulla

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

快訊／上半場狂轟「87分」　雷霆打破NBA季後賽半場得分紀錄

快訊／上半場狂轟「87分」　雷霆打破NBA季後賽半場得分紀錄

柯瑞次輪G1傷退沮喪哭了！　勇士主帥擁抱安慰：真的很心疼

柯瑞次輪G1傷退沮喪哭了！　勇士主帥擁抱安慰：真的很心疼

繼續下剋上！尼克連2戰上演20分大逆轉　次輪2比0領先綠衫軍

繼續下剋上！尼克連2戰上演20分大逆轉　次輪2比0領先綠衫軍

塞爾提克G2又崩盤主場還傳火警　主帥坦言「沒把握機會」

塞爾提克G2又崩盤主場還傳火警　主帥坦言「沒把握機會」

快訊／雷霆單場狂轟149分　SGA領軍43分痛宰金塊

快訊／雷霆單場狂轟149分　SGA領軍43分痛宰金塊

勇士天王柯瑞傷勢狀況曝！至少缺陣1周　西區準決賽G5前難回歸

勇士天王柯瑞傷勢狀況曝！至少缺陣1周　西區準決賽G5前難回歸

68勝雷霆「翻船」創10年最慘紀錄　SGA：看清楚自己是什麼料

68勝雷霆「翻船」創10年最慘紀錄　SGA：看清楚自己是什麼料

潘傑楷封壘動作惹議！陳俊秀：怕對方會受傷　平野也關切

潘傑楷封壘動作惹議！陳俊秀：怕對方會受傷　平野也關切

大谷翔平三壘打＋三保送貢獻2得分　道奇10:1大勝馬林魚

大谷翔平三壘打＋三保送貢獻2得分　道奇10:1大勝馬林魚

信眾沿途拿衣哭求祈福　媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

熱門新聞

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

快訊／上半場狂轟「87分」　雷霆打破NBA季後賽半場得分紀錄

柯瑞次輪G1傷退沮喪哭了！　勇士主帥擁抱安慰：真的很心疼

繼續下剋上！尼克連2戰上演20分大逆轉　次輪2比0領先綠衫軍

塞爾提克G2又崩盤主場還傳火警　主帥坦言「沒把握機會」

快訊／雷霆單場狂轟149分　SGA領軍43分痛宰金塊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷拚40－40－40異次元紀錄

2超猛！　雷霆上半場轟87分破NBA新高

3柯瑞傷退沮喪哭了！主帥擁抱安慰

4繼續下剋上！尼克連2戰上演20分大逆轉

5塞爾提克G2又崩盤主場還傳火警

最新新聞

1這4小時行人最常被撞　台中546處閃光號誌改為紅黃綠

2巨人雷伊連8場先發不敗

3巴黎聖日耳曼晉級歐冠決賽

4打爆金塊　雷霆SGA單場正負值+51破紀錄

5雷霆單場狂轟149分　SGA領軍宰金塊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366