灰狼蟻人崛起要感謝勇士　曾被柯爾嫌不夠拚「沒資格當狀元」

▲艾德華茲坦言當年被柯爾「激到」，回去後變成健身房裡的瘋子。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士季後賽首度交手灰狼，儘管「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）次輪G1表現低迷，整場22投僅9中，不過他仍被視為灣區此系列賽的最大威脅，更被看好是NBA未來門面。值得一提的是，這位3屆全明星曾被勇士主帥柯爾（Steve Kerr）當面批評訓練「不夠拚」，成為他「蛻變」的關鍵。

柯爾回憶2020年選秀會前與前總管邁爾斯（Bob Myers）、老闆拉卡柏（Joe Lacob）到場觀察艾德華茲訓練，「我們是全場唯一的觀眾，看他懶懶地投15呎跳投，看了15分鐘我心想，訓練什麼時候要開始？結果那就是訓練。」

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柯爾忍不住當場要求對方「拿出態度」，「我們可以看些更認真的嗎？」他坦言當時並不看好這位來自喬治亞大學的天才，「他還太年輕，根本不知道什麼叫真正的訓練。」

▲柯爾2020年選秀前直言艾德華茲訓練不夠拚，當場點評震撼教育。（圖／達志影像／美聯社）

艾德華茲事後坦承當時被打擊，「我覺得我已經夠努力了，他卻說『就這樣？』我都汗流浹背了。」直到當晚吃飯時，柯爾說了一句話徹底震醒他，「他說，『你該看看柯瑞（Stephen Curry）、KD、K湯是怎麼練球的』，他還說如果有狀元籤不會選我，我心裡只想『天啊，真的假的。』」

兩周後艾德華茲再度接受勇士安排的試訓，表現判若兩人，讓柯爾印象深刻，「那一次他拚了命，我們才終於看到他的天賦與魅力。」艾德華茲也說，那天回程時就和訓練師下定決心，「我們不知道該怎麼做，但我們知道，必須更努力，從那天起我變成健身房裡的瘋子。」

如今23歲的艾德華茲已3度入選全明星賽，去年還率灰狼殺入西區冠軍賽。勇士此輪若想晉級，必須設法繼續壓制這位因為一句「嗆聲」而覺醒的「蟻人」。

▲如今成為灰狼王牌的艾德華茲，正領軍交戰勇士。（圖／路透）