大谷翔平轟190公里怪力彈快追上賈吉！霸榜道奇最強13球

Shohei Ohtani’s first game in Miami since creating the 50/50 club.— MLB (@MLB) May 5, 2025
Was there any doubt? pic.twitter.com/1temaXeRdv
記者王真魚／綜合報導
道奇隊「二刀流巨星」大谷翔平今在「50轟、50盜」福地炸本季第9轟，這一發2分砲，擊球初速達117.9英里（約190公里），排名道奇隊史第5。
今天作客對馬林魚之戰，大谷在幸運之地敲出本季第9轟，擊球初速達117.9英里（約190公里），飛行距離386英尺（約117.6公尺）。
大谷曾在LoanDepot Park帶領日本奪下WBC冠軍、並締造史上首次「50轟50盜」紀錄，如今又在「傳說之地」開轟。
這一發讓他在「117英里以上怪力轟」榜單上累積至第9支，與紐約洋基巨砲賈吉（Aaron Judge）的10支紀錄僅一步之遙。
117 英里以上怪力轟排行榜
• 史坦頓（Giancarlo Stanton）：22 次
• 賈吉（Aaron Judge）：10 次
• 大谷翔平（Shohei Ohtani）：9 次
此外，自2015年啟用Statcast以來（含季後賽），道奇隊最強的13顆擊球，全數由大谷一人包辦：
|日期
|球員
|球速
|打擊結果
|2024/4/27
|大谷翔平
|119.2 mph
|一壘安打
|2024/7/27
|大谷翔平
|118.7 mph
|全壘打
|2024/4/23
|大谷翔平
|118.7 mph
|全壘打
|2024/9/11
|大谷翔平
|118.1 mph
|全壘打
|2025/5/5
|大谷翔平
|117.9 mph
|全壘打
|2024國聯冠軍賽G4
|大谷翔平
|117.8 mph
|全壘打
|2024/9/2
|大谷翔平
|117.2 mph
|一壘安打
|2024/8/5
|大谷翔平
|117.1 mph
|二壘安打
|2024/9/25
|大谷翔平
|116.8 mph
|二壘安打
|2024/9/8
|大谷翔平
|116.7 mph
|全壘打
|2024/7/21
|大谷翔平
|116.7 mph
|全壘打
|2024國聯冠軍賽G1
|大谷翔平
|116.5 mph
|一壘安打
|2024/8/2
|大谷翔平
|116.3 mph
|全壘打
▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
讀者回應