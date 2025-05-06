大谷翔平轟190公里怪力彈快追上賈吉！霸榜道奇最強13球

Shohei Ohtani’s first game in Miami since creating the 50/50 club.



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記者王真魚／綜合報導

道奇隊「二刀流巨星」大谷翔平今在「50轟、50盜」福地炸本季第9轟，這一發2分砲，擊球初速達117.9英里（約190公里），排名道奇隊史第5。

今天作客對馬林魚之戰，大谷在幸運之地敲出本季第9轟，擊球初速達117.9英里（約190公里），飛行距離386英尺（約117.6公尺）。

大谷曾在LoanDepot Park帶領日本奪下WBC冠軍、並締造史上首次「50轟50盜」紀錄，如今又在「傳說之地」開轟。

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這一發讓他在「117英里以上怪力轟」榜單上累積至第9支，與紐約洋基巨砲賈吉（Aaron Judge）的10支紀錄僅一步之遙。

117 英里以上怪力轟排行榜

• 史坦頓（Giancarlo Stanton）：22 次

• 賈吉（Aaron Judge）：10 次

• 大谷翔平（Shohei Ohtani）：9 次

此外，自2015年啟用Statcast以來（含季後賽），道奇隊最強的13顆擊球，全數由大谷一人包辦：

日期 球員 球速 打擊結果 2024/4/27 大谷翔平 119.2 mph 一壘安打 2024/7/27 大谷翔平 118.7 mph 全壘打 2024/4/23 大谷翔平 118.7 mph 全壘打 2024/9/11 大谷翔平 118.1 mph 全壘打 2025/5/5 大谷翔平 117.9 mph 全壘打 2024國聯冠軍賽G4 大谷翔平 117.8 mph 全壘打 2024/9/2 大谷翔平 117.2 mph 一壘安打 2024/8/5 大谷翔平 117.1 mph 二壘安打 2024/9/25 大谷翔平 116.8 mph 二壘安打 2024/9/8 大谷翔平 116.7 mph 全壘打 2024/7/21 大谷翔平 116.7 mph 全壘打 2024國聯冠軍賽G1 大谷翔平 116.5 mph 一壘安打 2024/8/2 大谷翔平 116.3 mph 全壘打

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）