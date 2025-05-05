運動雲

>

G7末節最穩的男人！柯瑞堆高紀錄　主帥敬佩：他仍拚命去證明

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）G6落敗後公開表示，已經打包了一周的行李，準備先飛德州再去明尼蘇達，展現搶七「必勝」決心，最終他也兌現承諾，在G7末節獨攬14分，帶領灣區前進次輪。主帥柯爾（Steve Kerr）直言，愛徒已不需要再證明自己，「但他還是每天都拚命想證明些什麼，真的令人敬佩。」

儘管柯瑞今（5）日G7沒有像兩年前一樣上演飆分秀，但他在決勝節開局迅速連下5分，將領先擴大到13分，當火箭試圖追分時，他就跳出來「澆熄」對手的反攻氣焰，他終場前2分55秒的三分彈，將分差拉大到17分，隨後單場猛砍33分的希爾德（Buddy Hield）再補一記外線，領先來到20分，提前終結了這場比賽。

▲▼勇士天王柯瑞 。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勇士天王柯瑞是NBA史上搶七戰「第4節得分最多」的球員。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞今日貢獻22分、10籃板、7助攻，其中14分集中在末節。根據統計，「咖哩大神」原本就是NBA史上搶七戰「第4節得分最多」的球員，本場繼續堆高紀錄，同時他也是G7至少砍下20分、5籃板、5助攻場次最多的球員之一。

勇士主帥柯爾賽後給予愛徒柯瑞最高的肯定，「他37歲了，已經拿過4冠與奧運金牌，根本什麼都不需要再證明。但他還是每天都拚命想證明些什麼，真的令人敬佩。」

▲▼勇士天王柯瑞 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士主帥柯爾直言，柯瑞每天仍拚命想證明些什麼，令他非常敬佩 。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾也提到，另一位核心大將格林（Draymond）昨晚在球隊會議中替團隊定下了基調。格林坦承，G6吞敗後他一直感到難堪，與妻子、摯友華頓（Travis Walton）及恩師伊素（Tom Izzo）有過多次深談，「我從那場比賽結束後就像快死了一樣，只想趕快重返場上，證明我是誰。」

格林在這場關鍵戰役中以15投7中砍下16分、6籃板和5助攻，外帶2火鍋、1抄截，他在G7大勝與柯瑞後一起走回休息室時，興奮大喊著，「驚喜！驚喜！」

格林說，「我們從沒對冠軍信念動搖過，儘管這系列戰到了第7戰。但每贏一場，我們對這支球隊的信念就越堅定。」

▲勇士希爾德、柯瑞。（圖／路透）

▲柯瑞末節獨攬了14分，終結了比賽。（圖／路透）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Stephen CurryDraymond Green

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

160公里！旅美火球男林振瑋復出首戰驚艷全場　2局4K壓制對手

160公里！旅美火球男林振瑋復出首戰驚艷全場　2局4K壓制對手

悍將崩盤新莊秒變獅隊主場　南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

悍將崩盤新莊秒變獅隊主場　南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

快訊／勇士G7生死戰贏了　希爾德9顆三分球爆砍33分轟垮火箭

快訊／勇士G7生死戰贏了　希爾德9顆三分球爆砍33分轟垮火箭

溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士　「新控球之神」猛砍22分13助攻

溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士　「新控球之神」猛砍22分13助攻

勇士搶七戰前遭重擊　防守大將「小手套」病很重無法打

勇士搶七戰前遭重擊　防守大將「小手套」病很重無法打

大谷翔平敲安、金慧成驚喜搶鏡　道奇遭勇士雙響砲逆襲斷連勝

大谷翔平敲安、金慧成驚喜搶鏡　道奇遭勇士雙響砲逆襲斷連勝

李雅英性感SOLO熱舞炸新莊　悍將輸球嘆可惜甜喊：維持好身體健康

李雅英性感SOLO熱舞炸新莊　悍將輸球嘆可惜甜喊：維持好身體健康

不在乎「3比1翻車」笑話　巴特勒：勇士的信心達到最高點！

不在乎「3比1翻車」笑話　巴特勒：勇士的信心達到最高點！

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

失誤連發！陳聖平移防三壘　林岳平：希望不要發生第三次

失誤連發！陳聖平移防三壘　林岳平：希望不要發生第三次

鼻酸..婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

熱門新聞

160公里！旅美火球男林振瑋復出首戰驚艷全場　2局4K壓制對手

悍將崩盤新莊秒變獅隊主場　南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

快訊／勇士G7生死戰贏了　希爾德9顆三分球爆砍33分轟垮火箭

溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士　「新控球之神」猛砍22分13助攻

勇士搶七戰前遭重擊　防守大將「小手套」病很重無法打

大谷翔平敲安、金慧成驚喜搶鏡　道奇遭勇士雙響砲逆襲斷連勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1160公里！火球男林振瑋復出首戰

2南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

3希爾德轟33分　勇士G7生死戰贏了

4溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士

5勇士防守大將病很重G7無法打

最新新聞

1勇士G7奪勝　柯爾：柯瑞鬥志讓我震撼

2G7末節最穩的男人！柯瑞堆高紀錄

3從0分到33分　希爾德化身勇士希神

42個月偷遍20處　花蓮6男專盜電線電纜全被逮

5柯瑞被喊MVP　勇士10年5度淘汰火箭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366