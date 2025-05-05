G7末節最穩的男人！柯瑞堆高紀錄　主帥敬佩：他仍拚命去證明

Steve Kerr:



"I'm blown away by Steph's competitive fight at 37. Have 4 rings, gold medal. He has nothing to prove and yet he's gonna come in and try to prove something every single night. It's amazing. Draymond too. Jimmy too.” ????



(via @ohnohedidnt24)



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記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）G6落敗後公開表示，已經打包了一周的行李，準備先飛德州再去明尼蘇達，展現搶七「必勝」決心，最終他也兌現承諾，在G7末節獨攬14分，帶領灣區前進次輪。主帥柯爾（Steve Kerr）直言，愛徒已不需要再證明自己，「但他還是每天都拚命想證明些什麼，真的令人敬佩。」

儘管柯瑞今（5）日G7沒有像兩年前一樣上演飆分秀，但他在決勝節開局迅速連下5分，將領先擴大到13分，當火箭試圖追分時，他就跳出來「澆熄」對手的反攻氣焰，他終場前2分55秒的三分彈，將分差拉大到17分，隨後單場猛砍33分的希爾德（Buddy Hield）再補一記外線，領先來到20分，提前終結了這場比賽。

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▲勇士天王柯瑞是NBA史上搶七戰「第4節得分最多」的球員。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞今日貢獻22分、10籃板、7助攻，其中14分集中在末節。根據統計，「咖哩大神」原本就是NBA史上搶七戰「第4節得分最多」的球員，本場繼續堆高紀錄，同時他也是G7至少砍下20分、5籃板、5助攻場次最多的球員之一。

勇士主帥柯爾賽後給予愛徒柯瑞最高的肯定，「他37歲了，已經拿過4冠與奧運金牌，根本什麼都不需要再證明。但他還是每天都拚命想證明些什麼，真的令人敬佩。」

▲勇士主帥柯爾直言，柯瑞每天仍拚命想證明些什麼，令他非常敬佩 。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾也提到，另一位核心大將格林（Draymond）昨晚在球隊會議中替團隊定下了基調。格林坦承，G6吞敗後他一直感到難堪，與妻子、摯友華頓（Travis Walton）及恩師伊素（Tom Izzo）有過多次深談，「我從那場比賽結束後就像快死了一樣，只想趕快重返場上，證明我是誰。」

格林在這場關鍵戰役中以15投7中砍下16分、6籃板和5助攻，外帶2火鍋、1抄截，他在G7大勝與柯瑞後一起走回休息室時，興奮大喊著，「驚喜！驚喜！」

“SURPRISE! SURPRISE! SURPRISE!”



Draymond Green was HYPED up with Steph Curry as they were heading to the locker room ????



(via @NBA)pic.twitter.com/6nU6dwLDHv — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 5, 2025

格林說，「我們從沒對冠軍信念動搖過，儘管這系列戰到了第7戰。但每贏一場，我們對這支球隊的信念就越堅定。」

▲柯瑞末節獨攬了14分，終結了比賽。（圖／路透）