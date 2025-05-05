運動雲

>

「心動信號」來襲！6悍將私服小卡心臟爆擊　雙男神降臨開球

▲富邦悍將「心動信號」主視覺。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將「心動信號」主視覺。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將於5月17日（六）、5月18日（日）舉辦「心動信號」主題日，悍將男孩們集體釋放陽光魅力，以暖心笑容和甜度超標的撩妹金句，準備攻陷你的心房！想珍藏他們全新造型的帥氣瞬間？限量私服影像小卡絕對讓你愛不釋手！

悍將邀請到兩位重量級嘉賓擔任開球嘉賓，讓女孩們心動爆棚！5月17日（六）由「偶像男神」王子邱勝翊站上投手丘，從偶像男團Lollipop棒棒堂出道，跨足影視、更積極發展副業的全方位發展，以其獨特魅力點燃現場熱情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

5月18日（日）則邀請到「實力派影劇型男」黃尚禾擔任開球嘉賓，畢業於台大戲劇系、哥倫比亞大學表演碩士，擁有豐富表演經驗，婚後展現溫暖奶爸形象，以成熟魅力征服球迷的心。

王念好、陳真、張奕、豊暐、蔡佳諺、張育成6位帥氣悍將散發「心動信號」等你接收。值得一提的是，這6位球員全是原住民，而且包含張育成、王念好與蔡佳諺都是泰源國中畢業，展現東部男兒的獨特魅力。憑當日闖關卡入場，隨機獲得心動影像四格小卡一張（共六款），6位悍將的魅力造型小卡等你來搜集，絕對是家人們必收的夢幻逸品！

除了影像小卡之外，還有滿滿贈品送給你。來自日本的KitKat威化巧克力（濃黑巧克力口味）甜蜜助陣，濃郁黑巧克力搭配酥脆威化，讓你應援之餘享受頂級味蕾饗宴；來自始於1929年的德國頂級紙品品牌－Tempo 紙手帕與抗菌倍護迷你濕巾，強韌不易破、柔軟舒膚做你生活中的強韌後盾。進場贈品於攤位帳篷出示闖關卡即可領取一份、不可代領，每日數量有限、發完為止，領取後恕不更換。更多活動詳情，請洽富邦悍將官方粉絲團。

關鍵字： 富邦悍將球員開球影像小卡暖心

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

160公里！旅美火球男林振瑋復出首戰驚艷全場　2局4K壓制對手

160公里！旅美火球男林振瑋復出首戰驚艷全場　2局4K壓制對手

悍將崩盤新莊秒變獅隊主場　南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

悍將崩盤新莊秒變獅隊主場　南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

快訊／勇士G7生死戰贏了　希爾德9顆三分球爆砍33分轟垮火箭

快訊／勇士G7生死戰贏了　希爾德9顆三分球爆砍33分轟垮火箭

溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士　「新控球之神」猛砍22分13助攻

溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士　「新控球之神」猛砍22分13助攻

勇士搶七戰前遭重擊　防守大將「小手套」病很重無法打

勇士搶七戰前遭重擊　防守大將「小手套」病很重無法打

大谷翔平敲安、金慧成驚喜搶鏡　道奇遭勇士雙響砲逆襲斷連勝

大谷翔平敲安、金慧成驚喜搶鏡　道奇遭勇士雙響砲逆襲斷連勝

李雅英性感SOLO熱舞炸新莊　悍將輸球嘆可惜甜喊：維持好身體健康

李雅英性感SOLO熱舞炸新莊　悍將輸球嘆可惜甜喊：維持好身體健康

不在乎「3比1翻車」笑話　巴特勒：勇士的信心達到最高點！

不在乎「3比1翻車」笑話　巴特勒：勇士的信心達到最高點！

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

失誤連發！陳聖平移防三壘　林岳平：希望不要發生第三次

失誤連發！陳聖平移防三壘　林岳平：希望不要發生第三次

信眾去年喪父無法接駕！　白沙屯媽今年特地去安慰

熱門新聞

160公里！旅美火球男林振瑋復出首戰驚艷全場　2局4K壓制對手

悍將崩盤新莊秒變獅隊主場　南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

快訊／勇士G7生死戰贏了　希爾德9顆三分球爆砍33分轟垮火箭

溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士　「新控球之神」猛砍22分13助攻

勇士搶七戰前遭重擊　防守大將「小手套」病很重無法打

大谷翔平敲安、金慧成驚喜搶鏡　道奇遭勇士雙響砲逆襲斷連勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1160公里！火球男林振瑋復出首戰

2南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

3希爾德轟33分　勇士G7生死戰贏了

4溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士

5勇士防守大將病很重G7無法打

最新新聞

1勇士G7奪勝　柯爾：柯瑞鬥志讓我震撼

2G7末節最穩的男人！柯瑞堆高紀錄

3從0分到33分　希爾德化身勇士希神

42個月偷遍20處　花蓮6男專盜電線電纜全被逮

5柯瑞被喊MVP　勇士10年5度淘汰火箭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366