「心動信號」來襲！6悍將私服小卡心臟爆擊　雙男神降臨開球

▲富邦悍將「心動信號」主視覺。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將於5月17日（六）、5月18日（日）舉辦「心動信號」主題日，悍將男孩們集體釋放陽光魅力，以暖心笑容和甜度超標的撩妹金句，準備攻陷你的心房！想珍藏他們全新造型的帥氣瞬間？限量私服影像小卡絕對讓你愛不釋手！

悍將邀請到兩位重量級嘉賓擔任開球嘉賓，讓女孩們心動爆棚！5月17日（六）由「偶像男神」王子邱勝翊站上投手丘，從偶像男團Lollipop棒棒堂出道，跨足影視、更積極發展副業的全方位發展，以其獨特魅力點燃現場熱情。

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5月18日（日）則邀請到「實力派影劇型男」黃尚禾擔任開球嘉賓，畢業於台大戲劇系、哥倫比亞大學表演碩士，擁有豐富表演經驗，婚後展現溫暖奶爸形象，以成熟魅力征服球迷的心。

王念好、陳真、張奕、豊暐、蔡佳諺、張育成6位帥氣悍將散發「心動信號」等你接收。值得一提的是，這6位球員全是原住民，而且包含張育成、王念好與蔡佳諺都是泰源國中畢業，展現東部男兒的獨特魅力。憑當日闖關卡入場，隨機獲得心動影像四格小卡一張（共六款），6位悍將的魅力造型小卡等你來搜集，絕對是家人們必收的夢幻逸品！

除了影像小卡之外，還有滿滿贈品送給你。來自日本的KitKat威化巧克力（濃黑巧克力口味）甜蜜助陣，濃郁黑巧克力搭配酥脆威化，讓你應援之餘享受頂級味蕾饗宴；來自始於1929年的德國頂級紙品品牌－Tempo 紙手帕與抗菌倍護迷你濕巾，強韌不易破、柔軟舒膚做你生活中的強韌後盾。進場贈品於攤位帳篷出示闖關卡即可領取一份、不可代領，每日數量有限、發完為止，領取後恕不更換。更多活動詳情，請洽富邦悍將官方粉絲團。