陳重廷5打點大進補感謝隊友認真跑壘　林詔恩扛輪值檢討控球

記者楊舒帆／新北報導

統一獅由本土左投林詔恩擔任先發，主投5.1局失2分，拿下本季第2勝，不過他坦言，仍需改善保送偏多的情況。單場貢獻5打點的陳重廷則感謝隊友認真跑壘，讓他有機會追平生涯打點紀錄。

林詔恩此役主投5.1局，被敲3支安打，投出2次保送、3次三振，失掉2分，用球數90球，其中57球為好球。他表示：「前半段狀況不錯，但從第5局到第6局開始出現一些問題。最近幾場比賽都有突然找不到感覺的狀況，沒辦法及時調整。教練們是都說不錯，但我還是得在比賽中做出修正。」

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▲林詔恩。（圖／富邦悍將提供）

賽前，總教練林岳平曾表示，胡智爲已被調往牛棚，目前本土先發輪值僅剩林詔恩，此戰仰賴他投出好表現。林詔恩說：「今年有針對身體做訓練菜單的調整，目前最需要加強的是避免保送與控球的穩定性。先發輪值不一定整季都會是我，所以我會用平常心面對每一場比賽，專注在眼前，盡量把自己調整好，起伏不要太大。」

他也補充，近兩場比賽已經沒特別設定球數，「教練團安排應該差不多就是90球，希望能逐漸把局數拉長。」

陳重廷賽前本季僅有1打點，他說：「感謝隊友幫忙，認真跑壘與護送，讓下一棒打者能夠順利發揮攻擊。」他在本場比賽敲出本季首支長打，坦言：「先發機會不多，教練對我的定位也很明確，我盡量調整好自己的狀態，不一定要達到80分，至少要及格。」對於是否有注意到打點紀錄，他表示不知道，也稍感可惜：「最後一個打席三壘有人，沒能再追加打點。」