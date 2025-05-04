高中軟聯／湯東叡完投勝MVP　中山工商二連霸個人獎名單出爐

▲先發投手湯東叡一夫當關演出完投。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中山工商今日（4日）在高中軟式聯賽冠軍戰中，以4比1擊敗台中一中，成功達成二連霸。這場比賽中，先發投手湯東叡表現出色，完投7局僅失1分，並獲得MVP殊榮。

比賽一開始，台中一中憑藉李恩齊的安打先馳得點。不過，中山工商在1局下迅速利用對手投手的不穩，將比分追平。隨後在2局下，湯東叡與黃震軒接連安打，助中山攻下3分，並一路領先至終場。

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湯東叡不僅在投手丘上表現出色，擔任第一棒的他也包辦了勝利打點。賽後，總教練陳泓鏵表示，湯東叡主動請纓投冠軍戰，儘管主審的好球帶較小，他仍能靈活應對，成功化解危機。

湯東叡賽後透露，雖然手有些疼痛，但在止痛藥和腎上腺素的幫助下，他仍全力以赴。回憶去年高二時的冠軍戰，他表示當時無壓力，今年作為學長和隊長，奪冠的意義更加重大。

中山工商的第二棒黃震軒單場3支2，表現同樣亮眼。他自小在高雄市屏山國小、七賢國中接受棒球訓練，認為高中階段的專業發展有限，因此選擇就讀中山工商。黃震軒表示，這場比賽是他棒球生涯的最後一場，能以冠軍作為結束，讓他感到十分感動。

中山工商的連霸成就，令總教練陳泓鏵感到驚喜。他表示，原本只將目標設定在16強，沒想到球員越打越好，最終奪冠。他感謝學校的支持，以及廣宇堆高機、平敬鋼鋁、台灣根與芽關懷協會等單位的資源挹注，為球隊的發展提供了莫大幫助。

團體獎

第一名：中山工商

第二名：台中一中

第三名：台中二中

第四名：成大南工

第五名：台南二中

第六名：成功高中

第七名：大園國際高中

第八名：彰化高中



個人獎

打擊獎第一名：台中一中#6張可均

打擊獎第二名：台中二中#8王金甲

打擊獎第三名：成大南工#4黃宇揚

打點獎：台中一中#6張可均

全壘打獎：和美高中#13葉建助

投手獎：台中二中#1蔡旻浩

MVP：中山工商#10湯東叡

最佳教練獎：（中山工商）陳泓鏵、蔡富丞、潘偉豪