大谷翔平猛打賞+第8轟助拳　佐佐木朗希終於奪大聯盟首勝

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇4日（台灣時間）與勇士交手，由於下雨延後3小時開打，大谷翔平開轟猛打賞，率隊以10比3獲勝，助佐佐木朗希拿下大聯盟生涯首勝。

佐佐木朗希主投5局失3分，被敲6支安打，最快球速達96.6英里（約155.5公里）。這是他本季第7次登板，終於收下勝投。

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大谷翔平4打數3安打，包括1支全壘打，貢獻1打點、3得分，並吞下1次三振，打擊率提升至.293。

道奇2局上由史密斯（Will Smith）敲長打開啟攻勢先馳得點。勇士在2局下由阿爾比斯（Ozzie Albies）敲安後盜壘，懷特（Eli White）掃出三壘安打追平比數。

大谷翔平在3局上轟出本季第8支全壘打，擊球初速107.3英里、飛行距離415英尺、仰角35度，助道奇以2比1再度超前。貝茲（Mookie Betts）、T.赫南德茲（Teoscar Hernández）接連建功再添1分。

4局上道奇再度發威，大谷安打、貝茲與弗里曼（Freddie Freeman）輪番送回分數，將施維倫巴赫打退場，接著T.赫南德茲、史密斯安打擴大比分至7比1。

勇士阿爾比斯4局下開轟追回1分，艾倫（Nick Allen）適時安打再添1分，追成3比7。8局上大谷與貝茲獲保送，弗里曼轟出3分砲鎖定勝局。

9局下剛升上大聯盟的金慧成鎮守二壘，完成初登場。這場比賽因雨延後開打，打到跨夜才結束，道奇最終以10比3大勝勇士。