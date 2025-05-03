魯德帶傷仍闖馬德里決戰　力拼大師賽奪冠挪威第一人

▲挪威名將魯德（Casper Ruud）晉級馬德里大師賽冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

馬德里大師賽4強，賽會14號種子、挪威名將魯德（Casper Ruud）克服肋骨傷勢，鏖戰1小時54分鐘後成功以6比4、7比5擊退阿根廷好手塞倫多洛（Francisco Cerundolo）；魯德本屆馬德里五場比賽中未失一盤晉級決賽，將挑戰自1990年ATP大師賽成立以來，第一位奪冠的挪威人。

「老實說，我一度以為自己沒辦法打完整場比賽，」魯德賽後表示，「在熱身快結束、準備上場時，我就感覺到肋骨有些不對勁，幾乎每一拍都會痛，尤其是發球時，幸運的是我很快接受了治療，你只有三分鐘的時間，其實能做的不多，所以我現在會去進一步檢查。」

「我吃了幾顆止痛藥，這當然不是理想做法，但在這種情況下，有時候不得不這樣，」魯德接著說，「我只能一局一局地打下去，隨著比賽進行，情況其實慢慢變好。」

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根據ATP官方報導指出，魯德在開賽第3局後就因肋骨不適接受物理治療，但他越戰越勇，最終化解了塞倫多洛18記破發點中的15記，成功拿下這場耗時1小時54分鐘後的勝利；魯德闖入職業生涯第三場大師賽決賽，同時也確保他將在下週重新回到ATP排行榜中前十名的位置。

魯德決賽對手將是5號種子德雷珀（Jack Draper），如果魯德最終奪冠，將成為自1990年ATP大師賽創立以來，首位奪得冠軍的挪威球員。