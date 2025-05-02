運動雲

>

二軍／陳志杰飆2K！葉總熱視線　兄弟9下再見安5比4勝出

▲味全龍陳志杰。（圖／味全龍提供）

▲味全龍陳志杰。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／桃園報導

味全龍二軍今天對中信兄弟二軍，陳志杰持續在二軍調整，總教練葉君璋關注，是否有機會在上半季上一軍，他表示會再觀察幾場。兄弟此戰3局灌進4分領先，但8局遭到拿莫伊漾開轟扳平。9局下黃鈞聲再見安，終場5比4勝出。

兄弟此役由魏碩成先發，5局投球僅被敲2安，投出5次三振，只有1次四壞球保送，失掉1分非責失。林暉盛後援2局封鎖味全攻勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過王奕凱8局登板，被敲3安，包括遭拿莫伊漾擊出2分砲，味全龍得以追平。

9局下，岳政華保送上壘，李聖裕、蘇緯達串連安打，形成滿壘局面，黃鈞聲適時安打，一棒結束比賽。

陳志杰轉戰味全，今天對老東家在7局登板，僅用14球送出三上三下，包括飆出2次三振。葉總對他給予好評，「還不錯啊，球速最快149公里。」是否上半季有望看到陳志杰升上一軍，他則說，「會再觀察幾場。」

二軍另一地賽事，桃猿對戰統一獅，陳克羿先發，2局因隊友失誤讓獅隊開啟一波猛烈攻勢，張聖豪、林益全、林祖傑相繼敲出長打，率隊單局灌進8分奠定勝基。

陳克羿此戰主投4局挨13支安打，但也投出8次三振，失掉8分僅3分責失，吞本季第2敗。

獅隊則由郭俊麟先發，這是他傷後首次在復健賽先發，用球數60球，主投4.1局，被敲2安，另有5次三振，失掉2分責失。獅隊終場10比5大勝桃猿。
 

關鍵字： 棒球味全龍中信兄弟陳志杰二軍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

樂天桃猿人事異動！領隊換人　東大畢業高材生接任

樂天桃猿人事異動！領隊換人　東大畢業高材生接任

古林睿煬可愛！伊藤大海：投球完全不可愛 簡單強大堪比朗希

古林睿煬可愛！伊藤大海：投球完全不可愛 簡單強大堪比朗希

前田健太防禦率7.88慘遭DFA　大聯盟生涯恐告終

前田健太防禦率7.88慘遭DFA　大聯盟生涯恐告終

上澤直之一改變讓新庄驚訝！但更在意古林勝投：全隊都想幫他

上澤直之一改變讓新庄驚訝！但更在意古林勝投：全隊都想幫他

繼陳偉殷之後！古林睿煬奪勝：讓大家看見我們、看見台灣

繼陳偉殷之後！古林睿煬奪勝：讓大家看見我們、看見台灣

「呀～超開心」新庄狂發文讚古林可愛　幽默回應輪值安排

「呀～超開心」新庄狂發文讚古林可愛　幽默回應輪值安排

瑞迪克直言湖人要有爭冠等級「體能」　今夏補中鋒有3人是非賣品

瑞迪克直言湖人要有爭冠等級「體能」　今夏補中鋒有3人是非賣品

林昱珉本季首戰5局失2分　鄭宗哲、李灝宇先發敲安

林昱珉本季首戰5局失2分　鄭宗哲、李灝宇先發敲安

古林直球很有魅力、若熙球種多！古久保：都是台灣最具代表投手

古林直球很有魅力、若熙球種多！古久保：都是台灣最具代表投手

「球都在冒火！」古林睿煬飆10K　日球迷讚穩如日本車：比上澤還猛

「球都在冒火！」古林睿煬飆10K　日球迷讚穩如日本車：比上澤還猛

#領角鴞 夜闖住宅！跟屋主大眼瞪小眼

熱門新聞

樂天桃猿人事異動！領隊換人　東大畢業高材生接任

古林睿煬可愛！伊藤大海：投球完全不可愛 簡單強大堪比朗希

前田健太防禦率7.88慘遭DFA　大聯盟生涯恐告終

上澤直之一改變讓新庄驚訝！但更在意古林勝投：全隊都想幫他

繼陳偉殷之後！古林睿煬奪勝：讓大家看見我們、看見台灣

「呀～超開心」新庄狂發文讚古林可愛　幽默回應輪值安排

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天桃猿人事異動！領隊換人

2古林為何強？伊藤大海想到朗希

3前田健太防禦率7.88遭DFA　大聯盟恐告終

4上澤快投讓新庄驚訝！更在意古林勝投

5殷仔之後！古林奪勝：讓大家看見台灣

最新新聞

1唐西奇遭批「當代防守最差明星」

2勇士拚關門　柯瑞G6要讓巴特勒多持球

3球王辛納認為禁藥爭議自己沒錯

4陳子豪轉隊首敲勝打！葉總驚真的嗎？

5開季連19局無失分　飛力獅：努力不掉分

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366