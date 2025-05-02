二軍／陳志杰飆2K！葉總熱視線　兄弟9下再見安5比4勝出

▲味全龍陳志杰。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／桃園報導

味全龍二軍今天對中信兄弟二軍，陳志杰持續在二軍調整，總教練葉君璋關注，是否有機會在上半季上一軍，他表示會再觀察幾場。兄弟此戰3局灌進4分領先，但8局遭到拿莫伊漾開轟扳平。9局下黃鈞聲再見安，終場5比4勝出。

兄弟此役由魏碩成先發，5局投球僅被敲2安，投出5次三振，只有1次四壞球保送，失掉1分非責失。林暉盛後援2局封鎖味全攻勢。

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不過王奕凱8局登板，被敲3安，包括遭拿莫伊漾擊出2分砲，味全龍得以追平。

9局下，岳政華保送上壘，李聖裕、蘇緯達串連安打，形成滿壘局面，黃鈞聲適時安打，一棒結束比賽。

陳志杰轉戰味全，今天對老東家在7局登板，僅用14球送出三上三下，包括飆出2次三振。葉總對他給予好評，「還不錯啊，球速最快149公里。」是否上半季有望看到陳志杰升上一軍，他則說，「會再觀察幾場。」

二軍另一地賽事，桃猿對戰統一獅，陳克羿先發，2局因隊友失誤讓獅隊開啟一波猛烈攻勢，張聖豪、林益全、林祖傑相繼敲出長打，率隊單局灌進8分奠定勝基。

陳克羿此戰主投4局挨13支安打，但也投出8次三振，失掉8分僅3分責失，吞本季第2敗。

獅隊則由郭俊麟先發，這是他傷後首次在復健賽先發，用球數60球，主投4.1局，被敲2安，另有5次三振，失掉2分責失。獅隊終場10比5大勝桃猿。

