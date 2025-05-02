2025年瓊斯盃日程確定！備戰亞洲盃　女子組改到台北和平館舉行

▲去年瓊斯盃中華藍成員。（圖／籃協提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年第44屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，確切日程與地點今（2）日出爐，女子組賽事7月2日至7月6日在台北和平籃球館舉行；為備戰8月初在沙烏地阿拉伯舉辦的亞洲盃男籃賽，男子組比賽則訂於7月12日至7月20日在新北市新莊體育館進行。

籃協指出，為配合7月13日開打的亞洲盃女籃賽B組賽事，瓊斯盃女子組比賽訂於7月2日至7月6日舉行，原本選定的場館是彰化縣立體育館，但球場周圍部份地面層有下陷情況，彰化縣政府安排檢測後，預計提出修繕計畫作業，經籃協與彰化縣政府多次連繫討論後，基於維護選手安全和國際賽事順利進行，一致認為暫時不宜使用彰化縣立體育館辦理國際性賽事。

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▲去年瓊斯盃中華藍賀博、高柏鎧等人。（圖／籃協提供）

同時，籃協也再次向雙北各場館徵詢檔期，確認原本被台新戰神職業籃球隊預訂使用的和平籃球館在該段賽事期間有空檔，故立即協請館方保留檔期，決定移師和平籃球館辦理瓊斯盃女子組賽事，比賽日期不變。

瓊斯盃男子組賽事7月12日至7月20日在新莊體育館進行，有助中華男籃備戰8月初在沙烏地阿拉伯舉辦的亞洲盃男籃賽。

籃協強調，歷年來規劃瓊斯盃國際籃球邀請賽的時間，皆優先參考及配合當年度正式國際賽事之期程來安排，「希望讓我國男、女籃代表隊在參加正式國際賽前，能與各國球隊有交流比賽的機會，以賽代訓累積更多實戰經驗。」籃協也感謝教育部體育署的支持，及在瓊斯盃賽事期間縣市政府的協助與合作。