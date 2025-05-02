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紅人「伸卡怪物」大聯盟初登板3上3下　飆速163公里還希望更快

▲▼紅人梅伊。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅人火球怪物梅伊初登板飆165公里伸卡球。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

被譽為「3A最快火球男」的辛辛那提紅人新秀梅伊（Luis Mey）正式升上大聯盟，並在初登板投出完美1局，最快球速來到101.3英哩（約163公里），順利解決3名打者，完美詮釋速度即武器的震撼力。

台灣時間2日，紅人在主場以9比1大幅領先紅雀，梅伊於9局登板，用15球解決3名打者，送出1次三振，無安打無保送，完成生涯首度大聯盟亮相。

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這位年僅20歲的多明尼加右投，在3A已經投出103.5英哩（約166.6公里）的個人最快球速，是小聯盟目前最快速球紀錄保持人之一。本季在3A共投出45顆時速超過100英哩的火球，高居3A所有投手之冠。

然而，梅伊在小聯盟發展過程中也曾面臨控球問題，本季3A出賽10場，雖然投出10次三振，但同時也送出7次保送，自責分率達4.00，因此總體排名並不特別突出。

紅人球員發展部門主管帕瑞爾（Jamie Farrell）表示，梅伊從以四縫線為主的投手，逐漸轉型為伸卡與二縫線的速球投手，「在保持球速的同時，也漸漸能掌握控球，這對他的成長至關重要。」

本場梅伊投出15球，其中13球球速突破98英哩，10球為好球，最快球速來到101.3英哩（約163公里）。他受訪時表示，「雖然希望球速能更快一點，但能抓下3個出局數就夠了，這才是最重要的事。」

紅人總教練法蘭科納（Terry Francona）則說，「他擁有完整的武器庫，雖然還不是完成品，但我們清楚這點，會耐心等待他的成長。」

 
關鍵字： MLB紅人梅伊

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