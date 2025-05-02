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B費上演梅開二度　曼聯歐霸4強首回合3比0重創畢爾包

▲「B費」布魯諾（Bruno Fernandes）上演梅開二度。（圖／達志影像／美聯社）

▲「B費」布魯諾（Bruno Fernandes）上演梅開二度。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間2日凌晨，歐足總歐洲聯賽4強首回合由英超傳統強權曼聯客場會師西甲勁旅畢爾包，曼聯靠著「B費」布魯諾（Bruno Fernandes）上半場就完成梅開二度的瘋狂表現下，以3比0拿下這場重要的客場勝，雙方將在台灣時間9日進行次回合，地點則位在曼聯主場老特拉福。

在聖馬梅斯球場喧鬧的氣氛中，率先取得進球的是客隊曼聯；上半場第30分鐘馬奎爾（Harry Maguire）從右路推進並漂亮擺脫貝希切（Yuri Berchiche）的防守，傳中給跟進的烏加特（Manuel Ugarte）後，烏加特以頭球方式助攻卡塞米羅（Casemiro）破門得分，曼聯1比0先馳得點取得領先。

第31分鐘曼聯前鋒霍伊倫德（Rasmus Højlund）在六碼禁區內被畢爾包中後衛維域恩（Daniel Vivian）拉倒，裁判艾斯卡斯（Espen Eskas）最初並未判罰，但經VAR審視後改判12碼，也將「對人不對球」的維域恩判紅牌驅逐出場。

12碼由布魯諾穩穩操刀命中，曼聯將比分改寫至2比0，傷停補時階段布魯諾接應烏加特的妙傳挑射破門，助隊將比分擴大至3比0，畢爾包主場觀眾陷入死寂，下半場雙方皆未進球，終場曼聯就以3比0擊敗畢爾包。

「你永遠無法預測這樣的比分，這是一支非常難纏的球隊，而球場氣氛真的太棒了，」賽後布魯諾受訪時先是肯定客隊球迷，「我知道他們對自家球隊充滿熱情，但我沒想到會這麼熱烈，真的非常棒，而我很喜歡這種氣氛，也喜歡在這樣的球場比賽，真的很棒。」

「這場比賽的結果對我們來說不可思議，」布魯諾最後說，「我們在上半場就建立起優勢，然後在下半場控制比賽，我覺得我們下半場本可以更主動一點，進攻速度可以再快一些，但我們掌控了比賽，這是好事。」

關鍵字： 足球歐霸曼聯畢爾包

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