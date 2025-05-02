活塞差點逼出搶七！驚奇賽季結束　老闆：沒想到這麼猛

▲活塞系列賽2比4敗給尼克，本季止步季後賽首輪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

底特律活塞近年戰績低迷，不過本季脫胎換骨，表現大幅提升，連老闆葛爾斯（Tom Gores）都坦言超出預期。雖然活塞今（2）日G6以113比116惜敗尼克，沒能逼出搶七戰，季後賽首輪止步，但這支年輕球隊已讓外界刮目相看。

G6賽前，葛爾斯臨時舉行記者會，分享對球隊本季表現的驚訝與感謝，「這是一支非常無私的球隊，季前幾乎沒有人看好他們。」葛爾斯表示，「我原本就預期會打得不錯，但老實說，沒想到會這麼猛。」

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活塞上季創下隊史最差的14勝68敗戰績，全聯盟墊底；然而本季卻狂飆至44勝38敗，不僅戰績翻3倍，還以東區第6種子之姿挺進季後賽，成功躲過附加賽，成為NBA史上首支單季勝場數成長3倍的球隊。

▲活塞老闆葛爾斯。（圖／達志影像／美聯社）

葛爾斯回憶起低潮時期球迷的支持，「其實不久前我還在向球迷道歉，但他們始終堅持支持球隊，今年我要謝謝球迷陪著我們走過來，球隊真的需要他們，而底特律的球員也很爭氣地挺身而出。」

儘管最終以2比4敗給尼克，活塞仍讓世人驚豔，也讓老闆葛爾斯對球隊未來充滿信心，期許下賽季能再創佳績。