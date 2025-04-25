傷兵一籮筐！富邦再傷林岳谷　鋒總強調正面應對

▲富邦悍將林岳谷。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將23日對戰味全龍時，先發二壘手林岳谷突然退場並被降至二軍，總教練陳金鋒透露，他因腰部不適需要休息。悍將傷兵名單再添一人，不過好消息是王正棠與辛元旭已經在二軍出賽，但距離重返一軍仍需時間。

悍將於24日休兵，當天宣布林旺熙與林岳谷雙雙降至二軍，引發球迷關心。鋒總在25日賽前受訪時表示：「野手方面則由劉俊豪遞補，林岳谷是在比賽中腰部受傷，因此被降到二軍。」

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悍將本季開季以來傷兵不斷，投手方面包括王尉永、吳世豪、歐書誠、江國豪、陳仕朋、江少慶、林旺熙、銳歐、陳韋霖等皆有傷勢。野手近期也有張育成、林哲瑄、張進德等人因傷缺陣。

談到球隊傷兵情況，鋒總表示：「遇到就去面對並解決，這些都是場上會發生的事情，我們就是正面應對。不管遇到什麼狀況，都要想辦法處理，既然既定事實已經發生，我們就要做好後續安排，維持球隊比賽狀態，讓每位上場的球員把握機會。」

令人振奮的是，王正棠已連續3戰在二軍出賽且有安打表現，辛元旭也在二軍出賽擔任指定打擊，並曾短暫隨隊上一軍，但目前仍無法進行守備。

談及王正棠的復出進度，鋒總指出：「要視比賽後的身體狀況而定，畢竟二軍和一軍的比賽強度不同，希望他能慢慢復健，等到身體狀況完全恢復後再歸隊，這樣對他本人，也對球隊來說都會比較理想。」