運動雲

>

34歲崔志萬今年5月將入伍　有意投入韓職選秀？韓媒點出兩疑慮

▲光芒-崔志萬。（圖／達志影像／美聯社）

▲崔志萬。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

34歲韓籍旅美球員崔志萬，即將入伍服兵役，有意加入韓職選秀，他的經紀公司「Sports Vibe」於4月25日表示：「崔志萬為履行身為大韓民國國民的兵役義務，預計將於5月15日入伍。」雖然他退伍後獲得參加韓職選秀的資格，但韓媒指出年紀大與空白期太長，可能是屆時能否他重返球場的關鍵。

來自仁川東山高中的崔志萬，於2010年加入美國職棒西雅圖水手隊，展開旅美生涯。在新人聯盟首季即獲選為MVP，展現優異實力，但要登上大聯盟的舞台並不容易。

[廣告]請繼續往下閱讀...

崔志萬2016年在洛杉磯天使隊迎來大聯盟初登場，之後效力過紐約洋基、密爾瓦基釀酒人、坦帕灣光芒、匹茲堡海盜及聖地牙哥教士等隊。

其中，2020年他隨坦帕灣光芒隊一路打進世界大賽，是其生涯重要里程碑之一。至2023年為止，他在MLB例行賽累積出賽525場，繳出打擊率0.234、全壘打67支、打點238分的成績。

今年2月，他曾出現在美國亞利桑那州斯科茲代爾的LG春訓營中進行自主訓練，為未來動向做準備。

崔志萬目前也考慮日後回到韓國KBO聯盟發展。他的經紀公司表示：「即便多年征戰海外賽場，崔志萬從未忘記作為大韓民國國民所應履行的國防義務。他將誠實履行兵役，我們Sports Vibe也將全力支持他的健康服役。」

不過崔志萬無法立即參加KBO聯盟，因為他在高中畢業後即與美職球隊簽約，根據韓職規定，需履行兵役並完成兩年等待期後，方可參加KBO新秀選秀。因此，他預計在服役期間同時完成這段等待期，爭取未來在KBO聯盟披上球衣、延續職業生涯。屆時他已經36歲，因此也有韓媒指出，年紀考量加上兩年空白期，「他是否能夠成功重返球場，還有待觀察。」

關鍵字： 崔志萬韓籍球員服兵役韓職MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

詹皇痛苦倒地「從指縫偷瞄反應」　球迷虧：史上最搞笑運動員

詹皇痛苦倒地「從指縫偷瞄反應」　球迷虧：史上最搞笑運動員

前熱火後衛離開NBA兩年大翻身！　場均21.1分奪歐洲聯賽MVP

前熱火後衛離開NBA兩年大翻身！　場均21.1分奪歐洲聯賽MVP

勇士巴特勒重摔檢查結果出爐　美媒：已是「最樂觀」的情況

勇士巴特勒重摔檢查結果出爐　美媒：已是「最樂觀」的情況

大谷陷低潮遭質疑　貝茲一句話暖爆：他也是人啊！

大谷陷低潮遭質疑　貝茲一句話暖爆：他也是人啊！

灰熊不妙！一哥莫蘭特「坐飛機」重摔退場　專家憂挫傷甚至骨折

灰熊不妙！一哥莫蘭特「坐飛機」重摔退場　專家憂挫傷甚至骨折

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

為何大谷翔平打不出安打？隱形低潮關鍵竟是「32.3」

為何大谷翔平打不出安打？隱形低潮關鍵竟是「32.3」

紀慶然短打失敗敲勝打　洪總嘆氣：叫打擊教練安排「特點」

紀慶然短打失敗敲勝打　洪總嘆氣：叫打擊教練安排「特點」

34歲前NBA金塊主力宣布退休　出賽場次隊史第10可惜錯過冠軍

34歲前NBA金塊主力宣布退休　出賽場次隊史第10可惜錯過冠軍

前火腿女孩大讚古林睿煬初登板：台灣選手讓人印象深刻

前火腿女孩大讚古林睿煬初登板：台灣選手讓人印象深刻

河智媛「誤擊吉祥物」嚇爆　「急忙抱抱呼呼」還比愛心

熱門新聞

詹皇痛苦倒地「從指縫偷瞄反應」　球迷虧：史上最搞笑運動員

前熱火後衛離開NBA兩年大翻身！　場均21.1分奪歐洲聯賽MVP

勇士巴特勒重摔檢查結果出爐　美媒：已是「最樂觀」的情況

大谷陷低潮遭質疑　貝茲一句話暖爆：他也是人啊！

灰熊不妙！一哥莫蘭特「坐飛機」重摔退場　專家憂挫傷甚至骨折

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹皇痛苦倒地「從指縫偷瞄反應」

2前熱火後衛離開NBA後　奪歐洲聯賽MVP

3勇士巴特勒重摔檢查結果出爐！

4大谷陷低潮　貝茲：他也是人啊！

5灰熊不妙！莫蘭特「坐飛機」重摔退場

最新新聞

1楊勇緯睽違9個月首戰　挺進亞錦賽8強

2雷霆29分逆轉勝　只排季後賽史上第二

3水手4比3擊敗紅襪打破「芬威魔咒」

4李政厚有望打破高掛94年紀錄

5運動家1A沙子宸5局6K好投

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366