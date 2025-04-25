34歲崔志萬今年5月將入伍　有意投入韓職選秀？韓媒點出兩疑慮

▲崔志萬。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

34歲韓籍旅美球員崔志萬，即將入伍服兵役，有意加入韓職選秀，他的經紀公司「Sports Vibe」於4月25日表示：「崔志萬為履行身為大韓民國國民的兵役義務，預計將於5月15日入伍。」雖然他退伍後獲得參加韓職選秀的資格，但韓媒指出年紀大與空白期太長，可能是屆時能否他重返球場的關鍵。

來自仁川東山高中的崔志萬，於2010年加入美國職棒西雅圖水手隊，展開旅美生涯。在新人聯盟首季即獲選為MVP，展現優異實力，但要登上大聯盟的舞台並不容易。

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崔志萬2016年在洛杉磯天使隊迎來大聯盟初登場，之後效力過紐約洋基、密爾瓦基釀酒人、坦帕灣光芒、匹茲堡海盜及聖地牙哥教士等隊。

其中，2020年他隨坦帕灣光芒隊一路打進世界大賽，是其生涯重要里程碑之一。至2023年為止，他在MLB例行賽累積出賽525場，繳出打擊率0.234、全壘打67支、打點238分的成績。

今年2月，他曾出現在美國亞利桑那州斯科茲代爾的LG春訓營中進行自主訓練，為未來動向做準備。

崔志萬目前也考慮日後回到韓國KBO聯盟發展。他的經紀公司表示：「即便多年征戰海外賽場，崔志萬從未忘記作為大韓民國國民所應履行的國防義務。他將誠實履行兵役，我們Sports Vibe也將全力支持他的健康服役。」

不過崔志萬無法立即參加KBO聯盟，因為他在高中畢業後即與美職球隊簽約，根據韓職規定，需履行兵役並完成兩年等待期後，方可參加KBO新秀選秀。因此，他預計在服役期間同時完成這段等待期，爭取未來在KBO聯盟披上球衣、延續職業生涯。屆時他已經36歲，因此也有韓媒指出，年紀考量加上兩年空白期，「他是否能夠成功重返球場，還有待觀察。」