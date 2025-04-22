接任總管不到3年！「林書豪麻吉」遭老鷹開除　去年才抽中狀元籤

▲費爾茲去年代表老鷹參與樂透抽籤，抽中隊史49年來首支狀元籤。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

亞特蘭大老鷹今（22）日宣布重大人事異動，正式開除總管費爾茲（Landry Fields），由現任高層薩雷（Onsi Saleh）接任。現年35歲的費爾茲曾與林書豪組成「書呆子連線」，兩人私交甚篤，他2022年才升任老鷹總管，並在去年替球隊抽中49年來首支狀元籤。

費爾茲在NBA僅打5季便因傷病問題淡出賽場，他是「林來瘋」的重要推手之一，畢業於史丹佛大學的他，當年與林書豪一同效力紐約尼克，兩人私交甚篤，他將自家沙發出借給林書豪，並組成「書呆子連線」。

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▲費爾茲過去曾與林書豪組成「書呆子連線」，關係密切。（圖／達志影像／美聯社）

費爾茲2016年轉任馬刺球團大學球探，2019年升為聖安東尼奧G聯盟球隊總管，正式轉向高層發展，並在2020年10月加入老鷹擔任助理總經理，2022年6月升任總管。

去年費爾茲代表老鷹參加NBA樂透抽籤，在僅有3%機率的情況下，一舉為亞特蘭大抽中睽違49年的隊史首支狀元籤，讓他又驚又喜。最終老鷹以第1順位選進法國天才前鋒里薩希（Zaccharie Risacher），他菜鳥季場均能貢獻12.6分、3.6籃板，出賽75場有73場先發。

▲費爾茲接任老鷹總管不到3年就遭開除。（圖／達志影像／美聯社）

費爾茲上任後首季帶隊打進季後賽首輪，但過去兩季皆未能晉級，包過本季在附加賽鏖戰到延長賽仍不敵熱火，任內戰績117勝129敗，最終遭到開除。

老鷹老闆雷斯勒（Tony Ressler）透過聲明表示，「我真誠感謝費爾茲在任期間的領導與奉獻。他讓球隊變得更好，也為成長奠定了基礎。我祝福他未來一切順利。」

接任總管的薩雷則是在2024年5月才加入老鷹，過去3年效力勇士，擔任籃球策略與法務副總裁，再之前亦在馬刺前後任職5年，具備完整的前後台經驗，薩雷即日起將全面負責老鷹籃球營運日常事務。