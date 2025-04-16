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二軍／許庭綸猛打賞、林書逸開轟準完全打擊！兄弟8比6悍將

▲中信兄弟許庭綸。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟許庭綸。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟二軍今天出戰富邦悍將二軍，許庭綸「鐵支」4安猛打賞，林書逸也有3安表現，且只差二壘安打達成「完全打擊」，包辦4分打點，率隊終場8比6勝出。

兄弟開局即有攻勢，林書逸掃出三壘長打率隊先馳得點，再靠岳政華滾地球跑回第2分。

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2局上，辛元旭、范國宸、 潘瑋祥、林莛淯串連安打追平比數。

3局下，林書逸擊出2分砲要回領先。悍將4局上再靠潘瑋祥敲安追回1分差。

4局下，林志綱適時安打帶有1分打點，許庭綸追加二壘長打，率隊擴大領先。陳統恩5局下也擊出1分打點安打，比數來到7比3。

6局上，范國宸扛出2分砲，縮小比分差距，不過6局下，林書逸再敲安，攻下兄弟第8分。

悍將8局上雖靠林莛淯安打再添1分，但接下來未再有分數進帳。

雙方打線都敲出13支安打，悍將方面，范國宸表現最為亮眼，4安猛打賞，貢獻2分打點，只差三壘安打「完全打擊」。

兄弟此戰由游竣宥先發，主投5局用了76球，有50個好球，被擊出6支安打，投出1次三振，1次四壞球，失掉3分自責分，拿下勝投。

另一地賽事，味全龍二軍對戰台鋼雄鷹二軍，龍隊在2局打下13人次，灌進9分奠定勝基，其中台鋼第二任投手張喜凱面對6人次，一人都未解決，被敲4支安打、2次保送，狂失6分吞二軍第2敗。味全終場9比7勝出。

關鍵字： 棒球中信兄弟林書逸許庭綸勝利中職二軍

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