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台灣女單世界盃首日雙勝　簡彤娟退加國一姐、黃怡樺19分鐘過關

▲▼一姐鄭怡靜領軍的中華隊桌球女團，雖然第1點雙打陳思羽、簡彤娟在開賽時打出氣勢，最後卻仍以0比3敗給中國，止步8強。（圖／路透）

▲台灣桌球女單小將簡彤娟。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

澳門桌球世界盃今（14）日開打，台灣女單率先登場的是23歲小將簡彤娟，交手世界第44的加拿大一姐張默，以11比8、11比6、11比8連拿3局，第4局8比11讓出，仍以總局數3比1開胡；40歲資深女將黃怡樺則碰到年僅16歲的小將林若思，只花19分鐘就以4比0橫掃過關。

本屆世界盃男女單打各有48位選手參賽，分為16組進行小組循環賽，每組3人，小組賽一律打滿4局，每組第1名晉級16強。首日由每組2名「非種子 」選手出賽，台灣女單由世界第53的簡彤娟打頭陣，對上從中國歸化加拿大的張默。

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首次登上世界盃舞台的簡彤娟前3局氣勢如虹，以11比8、11比6、11比8連拿3局，第4局8比11讓出，整場總得分41比33強壓對手，最大曾拉開7分差距，上演了「下剋上」的劇碼，喜迎開門紅。不過簡彤娟同組還有世界球后孫穎莎，將是小組賽最大的考驗。

世界排名第31的黃怡樺，則與世界第9的日本名將伊藤美誠、紐西蘭16歲華裔小將林若思同組，首戰碰上比自己小24歲的林若思，前2局都以11比1拿下，後兩局再以11比5、11比8勝出，花不到20分鐘就以4比0橫掃對手。

另外，台灣兩名非種子的男單好手馮翊新、高承睿也分別以3比1、4比0取勝，我國單日在世界盃取得4勝。

關鍵字： 桌球世界盃簡彤娟黃怡樺

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