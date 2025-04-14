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台灣小將馮翊新世界盃首秀開紅盤　對手「拐氣」挑戰反害到自己

▲馮翊新。（圖／記者張克銘攝）

▲台灣桌球小將馮翊新。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

桌球世界盃今（14）日在澳門揭開戰幕，因為南韓名將趙大成傷退，在最後一刻遞補參賽的台灣22歲小將馮翊新，下午迎來小組賽首戰，世界排名第60的他，交手世界第33的丹麥好手林德（Anders Lind），儘管對方第4局試圖「拐氣」提出挑戰，馮翊新仍以3比1贏下個人世界盃首秀。

來自合庫的小將馮翊新首度登上世界盃舞台，他與高居世界第6的法國「眼鏡弟」F.勒布朗（Félix Lebrun）、丹麥選手林德同在第8組。馮翊新今日首戰對上曾遭逢嚴重車禍，導致兩節脊椎斷裂的林德，首局雙方一路拉鋸到6比6，隨後馮翊新連拿3分超前，並以10比7取得3個局點，11比8先下一城。

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進入次局，馮翊新遇上亂流，還被裁判抓了發球遮擋，重整旗鼓的林德則使出「換手」開攻，馮翊新以6比11讓出此局，所幸他第3局很快調整狀態，打出7比0猛攻力壓對手，以11比3再下一局，總局數2比1領先。

來到第4局，雙方激烈拉鋸，林德一度8比6領先，但他突然提出挑戰，指控馮翊新藏球，裁判最終認定挑戰失敗，將這一分判給馮翊新，林德心情大受影響，在場邊不斷與裁判爭論，比賽因此停擺。

比賽重新開始後，馮翊新連續得分反轉了局面，以10比8取得2個賽末點，最終以11比9、總局數3比1勝出。

本屆世界盃男女單打各有48位選手參賽，分為16組進行小組循環賽，每組3人，小組賽一律打滿4局，取每組第1名晉級16強，進入淘汰賽後將採7局4勝制。

關鍵字： 桌球世界盃馮翊新林德

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