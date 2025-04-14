七六人24勝創10年最慘戰績　總裁莫雷、主帥納斯仍獲留任

▲七六人主帥納斯（左）、籃球事務總裁莫雷（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

七六人今（14）日以102比122不敵公牛，結束災難性的2024-25賽季，戰績創下自2016年以來最差紀錄。賽後，籃球事務總裁莫雷（Daryl Morey）在球季結束後的記者會上親口證實，他與總教練納斯（Nick Nurse）將一同續留至下賽季，引起熱議。

本季七六人僅拿下24勝58敗，聯盟倒數第5。上季止步季後賽首輪後，他們在休賽季砸下重金簽下明星搖擺人喬治（Paul George），聯手主將恩比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey），但三大核心傷病不斷，未能幫助球隊擺脫困境，甚至更下一層樓。

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▲七六人上個休賽季重金簽下喬治（右）。（圖／達志影像／美聯社）

賽季中段，七六人戰績尷尬，面臨抉擇，要全力搶勝拚季後賽？還是擺爛以保住他們可能被送往雷霆的首輪籤？最終，球團選擇後者，提前讓主力球員關機，以24勝結束這個災難般的賽季，讓他們擁有64%機率保住首輪籤，還有10.5%機率抽中狀元籤，有望挑中備受期待的杜克天才前鋒弗拉格（Cooper Flagg）。

面對外界質疑與下台聲流言四起，莫雷於今日正式對外表示，球團將維持現有領導團隊，期待下季捲土重來。莫雷自2020年11月接掌籃球事務總裁以來，一直是七六人重建與補強的關鍵人物；納斯則自2023年起執教球隊，兩季累積戰績為71勝92敗，兩人將繼續留任，帶領球隊度過這個風雨飄搖的重建期。