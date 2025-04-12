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吳東霖重砲轟網協！體育署急回應：補助款下周發、黃金計畫已修正

▲▼2025台維斯盃國際男子網球團體錦標賽中華隊精銳盡出；吳東霖在2024年9月中波(中華隊vs.波士尼亞)台維斯盃拿下兩點單打勝利，扮演中華隊勝利功臣；臺灣一哥曾俊欣將出戰2025年台維斯盃 。（圖／體育署提供）

▲吳東霖砲轟網協，質疑黃金計畫人選，體育署晚間緊急回應 。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣男網國手吳東霖今（12）日發出長文痛批網協多項缺失，包括2023年精英選手補助款遲遲未入帳，以及黃金計畫排除「最有機會參加奧運」的選手等爭議，內容讓球迷大為震驚，體育署長鄭世忠晚間緊急做出回應，強調補助款下周會撥付，並表示黃金計畫第2版已修正補強。

針對吳東霖指控，2023年精英選手補助款至今2025年4月仍未入帳，體育署解釋，經查112、113年度「精英優秀潛力計畫」補助款，第1期款項已撥付，第2期款項則需等待網協收集完整的「全部原始憑證」後，才能辦理報部核結審核並撥款。

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由於部分選手的核銷單據未完備，為避免影響整體進度，鄭世忠指示業務及主計單位研議協助，同意網協採取分批核銷方式，已提供完整單據的選手，下周就能領到第2期款。

▲台維斯盃中華隊曾俊欣、吳東霖。（圖／海碩整合行銷提供）

▲吳東霖今日在社群媒體發長文砲轟網協。（圖／資料照）

至於黃金計畫名單的爭議，體育署則回應，為協助網球種類選手爭取奧運參賽佳績，自2023年起將幾位奧運選手納入黃金計畫經費補助，但自今年起正式推出黃金計畫分級給予支持，並經國家運動訓練中心去年11月份召開相關專家委員會議，完成第1版進退場資格規定公告實施，其中進場規定包括將杭州亞運金牌成績納入進場資格考量。

惟其後包括盧彥勳及其他網球專業人士，考量網球奧運參賽資格特性，極力建議應以世界排名為範圍，納入分級進退場規定，不應納入與世界排名矛盾的亞運雙打，以避免其他排名較高的選手產生不公平的剝奪感，經國訓中心邀請盧彥勳等專家委員參與於去年12月份完成第2版進退場規定公告實施

▲▼教育部體育署長鄭世忠出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲體育署長鄭世忠強調補助款下周就會入帳。（圖／記者陳家祥攝）

由於同時依第1版落日條款及第2版規定受理申請，未能釐清說明情況下造成近期相關爭議，為妥善處理相關問題，建立合理網球進退場規定，鄭世忠已要求國訓中心於兼顧選手權益下，廢止第1版的適用，並以奧運培訓計畫與潛優計畫取代，與選手妥善溝通說明，維護大部分選手獲取政府補助資源的公平性，並協助爭取奧運參賽資格。

鄭世忠表示，近來許多爭議最核心問題在於協會研訂相關制度及措施，未於事前與涉及權益利害關係者充分討論溝通，如遴選制度、經費補助及後勤支援等，這是目前及未來運動部成立進行特團改革關鍵重點，即以運動員權益為優先，建立協會良善治理文化。

關鍵字： 網球吳東霖中華網協體育署

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