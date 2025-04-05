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大谷翔平MVP紀念搖頭公仔藏驚喜彩蛋！粉絲驚呼：太細緻了

▲▼ 大谷翔平轟再見彈掀高潮　MVP紀念搖頭公仔藏驚喜彩蛋 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平轟再見彈掀高潮！MVP紀念搖頭公仔藏驚喜彩蛋 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平在2日（台灣時間3日）於主場對勇士之戰，擊出本季第3支全壘打，並且是一發再見全壘打，幫助球隊拿下8連勝。巧合的是，這天正是球隊為慶祝大谷榮獲去年MVP而發放限量搖頭公仔的紀念日。除了球場上的戲劇性，這款公仔本身也暗藏玄機，讓粉絲們驚喜連連。

這次發放的搖頭公仔有兩個版本：一個是拿著黑色球棒的普通版，一個是手持銀色球棒的特別版。而裝著公仔的盒子上，則印有多張穿著道奇球衣、手持球棒擺出打擊姿勢的大谷翔平照片。

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有趣的是，這些照片中大谷拿的球棒顏色，也分別對應黑色與銀色版本，讓細心的粉絲發現了這個隱藏的「彩蛋」。

發現這點的球迷紛紛留言表示驚訝：「咦？盒子上大谷拿的球棒顏色竟然是黑色和銀色兩種？」「原來如此！銀色球棒的插畫也是銀的耶！」「居然連圖片都換顏色，好細緻」「盒子上也是銀色球棒欸！」引發一陣討論熱潮。

更有不少粉絲讚嘆球隊的用心：「這細節也太狂了吧」「這設計真的超講究」「從盒子外就能分辨出版本嗎？」「雖然我想說人偶的臉可以再像一點（笑）但比以前帥很多了！」

關鍵字： 大谷翔平道奇隊全壘打搖頭公仔球迷们

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