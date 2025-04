大谷翔平公仔日再見轟送禮！賽後感動喊話球迷：太幸福了！　

▲ 大谷翔平 。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇3日(台灣時間)主場迎戰勇士,靠著大谷翔平在9局下敲出再見全壘打,以6比5逆轉獲勝,收下開季8連勝。大谷賽後受訪表示:「牛棚的韌性與蒙西(Max Muncy)的堅持,成為最後贏球的關鍵。」

BALLGAME.



Shohei Ohtani sends everyone home ... with his bobblehead! pic.twitter.com/Js8h2qVaLw