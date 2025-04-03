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大谷翔平公仔日再見轟送禮！賽後感動喊話球迷：太幸福了！　

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇3日（台灣時間）主場迎戰勇士，靠著大谷翔平在9局下敲出再見全壘打，以6比5逆轉獲勝，收下開季8連勝。大谷賽後受訪表示：「牛棚的韌性與蒙西（Max Muncy）的堅持，成為最後贏球的關鍵。」

大谷此戰5打數3安打，延續開季連8場上壘與得分的紀錄。9局下1出局，他逮中曾效力天使、目前為勇士終結者的伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）所投出偏高的球路，將球轟向中外野，完成再見轟。繞壘回到本壘後，他也受到隊友潑水慶祝。

談到這支再見全壘打，大谷表示：「當時只是覺得，如果能打出去就好了。」這場比賽同時也是球隊安排的紀念大谷翔平MVP的搖頭公仔日，主場湧入大批球迷支持，對此他也感性地說：「有這麼多球迷來到現場，讓我深刻體會到當球員的幸福與榮耀。」

道奇此役前半段陷入落後，但靠著牛棚穩定壓制與蒙西在8局下的追平安打才有機會演出逆轉。大谷的關鍵一擊最終為球隊奪勝，他與球迷一同享受這場戲劇性的大結局。

▲大谷翔平搖頭公仔。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平搖頭公仔。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇再見全壘打勇士公仔日

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