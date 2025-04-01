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楚奧特參與假求婚、鞋子著火了！官網盤點10大愚人節惡作劇

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

棒球場上的惡作劇歷史悠久，幾乎與這項運動本身一樣古老。1881年伍斯特紅襪隊（Worcester Ruby Legs）某位球員將隊友的鞋子點火，楚奧特參與假求婚戲碼。愚人節只是讓這些惡作劇名正言順地登場而已。大聯盟官網特別在這個日子，回顧10大經典棒球整人橋段：

10. 休瓦特（Buck Showalter）「開除」歐戴（Darren O'Day）
惡作劇要成功，可信度很重要，而修瓦特嚴肅的形象剛好天生適合這角色。他曾對歐戴開玩笑，假裝因為他在場邊推銷產品，違反規定，要將他從名單除名。歐戴一臉緊張地試圖解釋，最後才發現是一場精心策畫的整人秀。

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9. 派弗瑞（Mike Pelfrey）尷尬的激勵演講
2013年，當時仍是雙城隊投手的派弗瑞被教練賈登海爾（Ron Gardenhire）要求幫母校威奇塔州立大學籃球隊錄製一段激勵影片。沒想到對方其實是假扮的雙城球員，全場只是為了讓派弗瑞陷入社交地獄的整人戲碼。

8.吉恩（Ozzie Guillen）三度中招隱藏球
隱藏球戰術不只是比賽技巧，也成為整隊友的有趣手段。白襪隊的吉恩在生涯中三次中招，堪稱被騙最多的球員。尤其在1991年被老隊友史萊恩斯（Steve Lyons）戲弄，可說是又好氣又好笑。

7. 鞋子著火了！火男布萊勒文（Bert Blyleven）
如果你搜尋「Bert Blyleven pranks」，第一條就是關於他最著名的「熱腳」（Hot Foot）惡作劇。他經常點燃隊友鞋帶，還因此被戲稱為「火焰荷蘭人（Frying Dutchman）」。沒人能躲過他火爆的幽默感。

6. 肯德瑞克（Kyle Kendrick）「被交易到日本」
2008年，費城人投手肯德瑞克被教練團告知他被交易到日職巨人隊（Yomiuri Giants）。他默默接受、甚至簽下交易文件。直到最後才被告知這是一場惡整，他終於鬆了口氣，徹底展現「五階段悲傷理論」的全過程。

5. 麥達克斯（Greg Maddux）化身音控技師整布萊恩（Kris Bryant）
名人堂傳奇投手麥達克斯喬裝成音控人員，參與布萊恩（Kris Bryant）拍攝打擊影片，在打擊練習中用曲球讓他一臉問號。布萊恩直到揭面才發現是麥達克斯，震驚又崇拜。

4. 楚奧特（Mike Trout）加入求婚整人計畫
2010年代最受歡迎的球星之一楚奧特，也曾參與惡作劇。他和天使隊多名球員串通，安排隊友理查斯（Garrett Richards）在球場協助「一場假求婚」，但其實女主角正在考慮與他談分手。這場情境劇讓理查斯尷尬到極點，卻也創造愚人節經典名場面。

3. 克魯克（John Kruk）誤導菜鳥烏特利（Chase Utley）「成績不算」
費城人老將克魯克假裝自己是大聯盟規則委員，騙剛升上大聯盟的烏特利，說他被遺漏在登錄名單上，因此擊出的滿貫全壘打不算。烏特利一臉錯愕，直到克魯克說出真相才露出笑容。

2. 卡特（Joe Carter）把隊友的車「送出去」
1993年世界大賽再見轟的主角卡特，也有一段搞笑傳奇。他把菜鳥隊友貝爾（Derek Bell）的愛車開進球場，假裝作為球迷抽獎禮物，讓貝爾臉色慘白、當場傻眼。雖然車最後沒真的送人，但這招絕對讓他永生難忘。

1. 頭部禁區：貝爾崔（Adrián Beltré）被安杜魯斯（Elvis Andrus）搞瘋
每個人都有底線，而貝爾崔的底線，就是不准碰他的頭。隊友安杜魯斯卻樂此不疲，經常趁其不備輕拍他腦袋。即使在貝爾崔退休後，安杜魯斯仍在致敬典禮上來一記摸頭收尾，為這場長年整人遊戲畫下最完美句點。

關鍵字： 惡整棒球球星整人愚人節

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