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邊荷律秀可愛口音日文峮峮當場笑翻！　帶領最國際化PS「很好玩」

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟29日迎接在台北大巨蛋的開幕戰，兄弟啦啦隊全新陣容亮相，多國成員齊聚一堂。峮峮坦言「很好玩」，邊荷律當場秀可愛口音日文，不僅峮峮笑翻，眾人也笑成一團。

▲兄弟啦啦隊女孩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲兄弟啦啦隊女孩。（圖／記者楊舒帆攝）

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談到迎接新球季，峮峮表示：「今年由白白擔任舞蹈總監，開場舞及應援會跟往年有不同風格，花了很多時間練習，希望大家可以期待，讓更多球迷一起站起來應援。」邊荷律則表示：「去年很認真應援，而今年比去年更認真，尤其是中文進步了，想展現全新面貌。」

兄弟啦啦隊的成員包括韓籍的李丹妃、邊荷律，新加入的日籍成員菊池桃子，來自香港的小迪，以及中泰混血的Julia，展現了高度國際化的特色。

峮峮表示：「其實我覺得不同國籍的成員對我來說很有趣。我加入很長時間，從一開始人數很少，例如在舞蹈中要轉換位置，到現在有更多不同國家的成員，也有更多交流。在休息室和舞蹈教室裡，大家用不同語言亂講話，有的講韓文、日文，我覺得很好玩。」

邊荷律當場用可愛的口音秀日文：「ありがとうございます（謝謝）、よろしくお願いします（請多指教）、いただきます（開動了）。」峮峮提議說：「肚子餓」，她卻無厘頭回應：「いらっしゃいませ（歡迎光臨）」。下一秒才反應過來說：「お腹がすいた（肚子餓）。」

關鍵字： 啦啦隊中信兄弟多國成員國際化可愛口音影音

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