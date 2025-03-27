大谷翔平也挑戰！電子好球帶精準度揭曉　逾5成判決被推翻

▲大谷翔平也啟用挑戰！「自動好壞球判定系統」精準度揭曉 逾五成判決被推翻 。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）於日本時間3月27日公布春訓期間試驗導入的「自動好壞球判定系統」（Automatic Balls and Strikes，簡稱ABS）之相關數據與結果。球隊在挑戰判決時的成功率為52.2%，其中捕手的成功率遠高於投手。

這項制度允許打者、投手或捕手在對主審的好壞球判決有異議時提出「挑戰」，由球場內安裝的機器重新判定球路。本次春訓中，有13座設備完善的球場進行試驗，ABS共應用於約六成的春訓比賽。

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在3月12日的比賽中，大谷翔平也曾對一次好球判決提出挑戰，最終原判定被推翻，改判為壞球。

根據統計，挑戰成功、導致好壞球判定被更改的比例為52.2%。其中由捕手發起的挑戰成功率最高，達56%；打者的成功率為50%；投手的成功率則為41%。

MLB has released their ABS report from Spring Training, via @castrovince. Notably, the percentage of calls overturned was a little more than half, and each challenge only added 13.8 seconds of time to the game.



Would you like to see the ABS fully implemented moving forward? pic.twitter.com/kq03RhLz9D — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 26, 2025

值得注意的是，挑戰並未被頻繁濫用。大約八成的比賽中，雙方總挑戰次數不超過5次。

此外，聯盟也針對此制度對比賽節奏的影響進行分析。每次挑戰平均耗時13.8秒，平均每場比賽出現4.1次挑戰，等於整體比賽時間僅增加不到1分鐘。

整體數據顯示，在滿球數（Full Count）情況下，球隊最常提出挑戰，占比達6.9%，但成功率僅為44%；首球挑戰僅占1.9%，但成功率卻達57%。

挑戰大多出現在比賽前段：前3局有2.8%的判決球遭挑戰，中段（第4至第6局）為2.6%，第7、第8局為2.3%，第9局為2.4%。判決推翻率也隨比賽進行而下降，前3局高達57%，中段降至49%，第7、第8局為50%，第9局則降至41%。

MLB主席曼弗瑞德（Rob Manfred）表示，最快可能在2026年例行賽正式引進「ABS」系統，但在做出決定前，仍需蒐集並分析球員與球隊的反饋意見。