大谷翔平也挑戰！電子好球帶精準度揭曉　逾5成判決被推翻

▲大谷翔平也啟用挑戰!「自動好壞球判定系統」精準度揭曉 逾五成判決被推翻 。(圖/達志影像/美聯社)



記者王真魚/綜合報導

美國職棒大聯盟(MLB)於日本時間3月27日公布春訓期間試驗導入的「自動好壞球判定系統」(Automatic Balls and Strikes,簡稱ABS)之相關數據與結果。球隊在挑戰判決時的成功率為52.2%,其中捕手的成功率遠高於投手。

這項制度允許打者、投手或捕手在對主審的好壞球判決有異議時提出「挑戰」,由球場內安裝的機器重新判定球路。本次春訓中,有13座設備完善的球場進行試驗,ABS共應用於約六成的春訓比賽。

在3月12日的比賽中,大谷翔平也曾對一次好球判決提出挑戰,最終原判定被推翻,改判為壞球。

根據統計,挑戰成功、導致好壞球判定被更改的比例為52.2%。其中由捕手發起的挑戰成功率最高,達56%;打者的成功率為50%;投手的成功率則為41%。

MLB has released their ABS report from Spring Training, via @castrovince. Notably, the percentage of calls overturned was a little more than half, and each challenge only added 13.8 seconds of time to the game.



Would you like to see the ABS fully implemented moving forward? pic.twitter.com/kq03RhLz9D