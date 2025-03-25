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謝國城少棒／謝承濬連3天開轟！桃園市、臺北市雙取四強門票

▲桃園市晉級四強。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲桃園市晉級四強。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

桃園市隊在B組勝部冠軍戰中，以5：0完封臺中市隊，成功拿下114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽的首張四強門票。桃園市隊派出兩名頂尖投手，謝承濬和林冠嶔，輪番壓制對手，展現強大實力。

謝承濬在比賽中先發，1局上就敲出陽春全壘打，締造連三天開轟紀錄。他用50球投完5局，只被敲2支安打，沒有任何保送，還帶有6次三振。比數3：0時，任務交給隊長林冠嶔，他也完美承接最後2局，丟了30球沒被敲任何安打，有1個四壞球保送，但也賞出5K。

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桃園市隊總教練李政達表示，兩名投手都在設定的球數內完成任務，直球、變化球都有按照指示，效果非常好。謝承濬不僅投球表現出色，今天還3安猛打賞，林冠嶔則擔任前一棒開路先鋒，貢獻1支安打和1次不死三振，最後為球隊跑回分數。

林冠嶔對投球充滿信心，並表示自己會努力練好變化球，直球球速也相當出色，先前最快測到115公里，目標在畢業前提升到120公里。

過去7年的謝國城盃，桃園市隊帶回6座冠軍，其中5冠都是龜山國小所奪。今年龜山國小挑戰自力3連霸，李政達對此頗具信心。

A組勝部冠軍戰中，臺北市隊以14：4提前在5局打完擊敗南投縣隊，確保另一張四強席次。臺北市隊在4局上甩開南投縣隊的糾纏，海灌8分揚長而去。

臺北市隊首局的3分領先被南投縣隊重砲捕手幸家文一棒3分全壘打追平。4局上，臺北市張純博回敬3分彈再度領先，南投縣隊接連出現失誤和保送，臺北市一口氣攻了14個人次、進帳8分才停歇。

明天原本是休兵日，考量週末氣候因素，大會決定提前完成剩餘賽程，將進行2場敗部賽事，早上高雄市隊對彰化縣隊，下午屏東縣隊對新北市隊。

關鍵字： 少棒龜山國小桃園台北晉級

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