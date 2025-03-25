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中職球員卡26日正式開賣！限量珍藏卡將掀球迷搶購熱潮

▲▼中職球員卡開賣 。（圖／中職提供）

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▲▼中職球員卡開賣 。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒年度球員卡即將在3月26日正式發行，球迷們期待已久的收藏品終於要面世了！今年的球員卡以2023賽季和傳承為主題，共推出1,358款卡片，分為零售包和精裝盒兩種版本。

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零售包將在全國4,000家7-11門市同步上市，每包售價90元，內含8張卡片。精裝盒則於3月26日起開放ibon機台預購，4月3日起在卡店通路上架，每盒售價2,190元，內含4盒卡盒，共150-160張卡片。兩種版本各自擁有獨家的限量卡和簽名卡，吸引球迷們熱情收藏。

今年的球員卡延續「紀錄傳承」的精神，特別設計了多款主題卡片。例如，球星高國輝引退紀念卡，以其生涯達成的紀錄和對應照片設計，成為限量珍藏卡。「經典傳承組合」則由經典賽明星教練團與現代台灣隊球星共同簽名完成，此外還有接棒中繼王、救援新世代、接力無安打等話題組合卡款，以及特殊紀錄與明星賽組合簽名卡。

除了簽名卡外，還有普卡、新人卡、各類獎項卡、限量卡、實戰球衣卡、用品簽名卡、啦啦隊女孩卡等，總計多達1,358款。今年特別見證了首位達成300轟的球員林智勝，以及「棒球情人」高國輝的榮耀引退，特別設計了裱入球棒切片的直式翻頁式書卡。工藝精細的雷射雕刻簽名卡、漫畫塗鴉風的火力引爆系列限量卡，以及首次加入年度各大國際賽事「台灣英雄」頂級投、打球星的不同風貌，都是球員卡迷不可錯過的經典之作。

▲▼中職球員卡開賣 。（圖／中職提供）

▲▼中職球員卡開賣 。（圖／中職提供）

▲▼中職球員卡開賣 。（圖／中職提供）

關鍵字： 中職球員卡限量簽名精裝盒

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