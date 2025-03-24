NBA準狀元被球探圈比為「巔峰雷納德」　天才弗拉格攻守全能

Cooper Flagg showcased the improvement he's made as a shot-creator versus Baylor. Creating out of pick and roll, going one on one, operating in the post, shooting off the dribble, getting to the rim or finding teammates, Flagg's offensive versatility has expanded significantly. pic.twitter.com/bLlG7EXHK6 — Jonathan Givony (@DraftExpress) March 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

距離NBA選秀僅剩3個月，若18歲杜克天才弗拉格（Cooper Flagg）決定投入，他幾乎確定將成為今年的選秀狀元。他集結身材、技術、比賽態度、運動能力及對籃球的熱愛，已被拿來與多位傳奇球星相提並論，一位西區總經理直言，「我們球探聽過最好的比擬是巔峰時期的雷納德（Kawhi Leonard）。」

▲杜克天才弗拉格是今年NBA選秀狀元最大熱門。（圖／達志影像／美聯社）

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在踏進杜克大學之前，弗拉格就被譽為「世代級」天才，他去年夏天甚至「破格」入選美國男籃靶子隊，並在對決夢幻隊的練習賽中繳出令人驚艷的表現。

《ESPN》選秀專家吉凡尼(Jonathan Givony)與記者伍（Jeremy Woo）報導，一名西區球隊總經理直言，球探圈中最貼切的比較，是將弗拉格與「巔峰版雷納德」相提並論。

「當然，這並非完美對等，因為他們在同齡階段的球風並不相同，但就比賽風格、攻守全能性、傳球能力，以及能防守控球後衛、側翼與大個子的能力來說，我認為這個比喻非常恰當。」該匿名總經理如此說道。

▲杜克天才弗拉格攻守俱佳。（圖／達志影像／美聯社）

現年18歲的弗拉格不僅是公認的2025年狀元大熱門，更被譽為過去25年來潛力最高的球員之一。與他相比，2屆FMVP雷納德在18歲時僅是聖地牙哥州立大學的一名4星新生，還未在選秀榜單上佔據一席之地。

▲兩屆FMVP雷納德防守能力頂尖。（圖／達志影像／美聯社）

不過雷納德的成長軌跡令人驚艷，最終成為NBA史上最頂尖的防守球員之一，幫助馬刺與暴龍贏得總冠軍，並2度獲頒FMVP。弗拉格也將以防守起家進入聯盟，雖然他的投籃仍有待提升，但以他的態度與訓練紀律，外界普遍對他的成長毫無疑慮。

「作為一名大一新生，他的投籃更穩、傳球更好，整體表現也更成熟，」該名總經理補充道。

▲弗拉格持續佔據今年NBA狀元最大熱門的位置。（圖／達志影像／美聯社）

弗拉格過去也曾被拿來與多名傳奇球星，如賈奈特（Kevin Garnett）、戴維斯（Anthony Davis）、馬里安（Shawn Marion）、皮朋（Scottie Pippen）等做比較，甚至名人堂教練博海姆（Jim Boeheim）還將他與「大鳥」柏德（Larry Bird）相比。

若他最終成為2025年NBA選秀狀元，弗拉格將是第6位以狀元之姿進入NBA的杜克球員。