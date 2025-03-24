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NBA準狀元被球探圈比為「巔峰雷納德」　天才弗拉格攻守全能

記者游郁香／綜合報導

距離NBA選秀僅剩3個月，若18歲杜克天才弗拉格（Cooper Flagg）決定投入，他幾乎確定將成為今年的選秀狀元。他集結身材、技術、比賽態度、運動能力及對籃球的熱愛，已被拿來與多位傳奇球星相提並論，一位西區總經理直言，「我們球探聽過最好的比擬是巔峰時期的雷納德（Kawhi Leonard）。」

▲▼杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克天才弗拉格是今年NBA選秀狀元最大熱門。（圖／達志影像／美聯社）

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在踏進杜克大學之前，弗拉格就被譽為「世代級」天才，他去年夏天甚至「破格」入選美國男籃靶子隊，並在對決夢幻隊的練習賽中繳出令人驚艷的表現。

《ESPN》選秀專家吉凡尼(Jonathan Givony)與記者伍（Jeremy Woo）報導，一名西區球隊總經理直言，球探圈中最貼切的比較，是將弗拉格與「巔峰版雷納德」相提並論。

「當然，這並非完美對等，因為他們在同齡階段的球風並不相同，但就比賽風格、攻守全能性、傳球能力，以及能防守控球後衛、側翼與大個子的能力來說，我認為這個比喻非常恰當。」該匿名總經理如此說道。

▲NBA狀元熱門弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克天才弗拉格攻守俱佳。（圖／達志影像／美聯社）

現年18歲的弗拉格不僅是公認的2025年狀元大熱門，更被譽為過去25年來潛力最高的球員之一。與他相比，2屆FMVP雷納德在18歲時僅是聖地牙哥州立大學的一名4星新生，還未在選秀榜單上佔據一席之地。

▲快艇雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲兩屆FMVP雷納德防守能力頂尖。（圖／達志影像／美聯社）

不過雷納德的成長軌跡令人驚艷，最終成為NBA史上最頂尖的防守球員之一，幫助馬刺與暴龍贏得總冠軍，並2度獲頒FMVP。弗拉格也將以防守起家進入聯盟，雖然他的投籃仍有待提升，但以他的態度與訓練紀律，外界普遍對他的成長毫無疑慮。

「作為一名大一新生，他的投籃更穩、傳球更好，整體表現也更成熟，」該名總經理補充道。

▲▼NBA準狀元、杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗拉格持續佔據今年NBA狀元最大熱門的位置。（圖／達志影像／美聯社）

弗拉格過去也曾被拿來與多名傳奇球星，如賈奈特（Kevin Garnett）、戴維斯（Anthony Davis）、馬里安（Shawn Marion）、皮朋（Scottie Pippen）等做比較，甚至名人堂教練博海姆（Jim Boeheim）還將他與「大鳥」柏德（Larry Bird）相比。

若他最終成為2025年NBA選秀狀元，弗拉格將是第6位以狀元之姿進入NBA的杜克球員。

關鍵字： NBA杜克大學弗拉格Cooper Flagg

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