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快艇斷5連勝還傷了哈登　祖巴奇被雷霆一哥拽拉「沒哨音」惹議

記者游郁香／綜合報導

快艇今（24）日在主場強碰聯盟龍頭雷霆，尋求將連勝紀錄推進到第6場，雙方激戰到最後一刻才分出勝負，快艇在最後1分01秒出現致命失誤，最終以101比103飲恨，主力球星哈登（James Harden）還撞傷大腿，腳也扭到，賽後明顯一拐一拐，隨隊記者則對決勝時刻的一次「未響哨」判決非常不滿。

儘管雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此戰失去準星，合計29投僅7中，仍拿下26分，11次罰球全數命中，包括終場前3秒的關鍵兩罰。

▲▼快艇哈登、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

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▲快艇哈登今日撞傷大腿還扭到。（圖／達志影像／美聯社）

從板凳出發的快艇小瓊斯（Derrick Jones Jr.）在最後1分22秒兩罰1中，將比數逼近到100比101，隨後快艇卻發生致命失誤，當家長人祖巴奇（Ivica Zubac）把球丟出界，葬送了一次反超比分的機會。

終場前21秒，鮑威爾（Norman Powell）投籃未中，祖巴奇搶到進攻籃板後，兩屆FMVP雷納德（Kawhi Leonard）在比賽還剩4秒出手也沒進，快艇最終以2分差飲恨，無緣6連勝，排名下滑至西區第8。

此役快艇以雷納德砍下25分最高，他另有10籃板。哈登攻下17分，在NBA歷史得分榜上升至第11位；祖巴奇則有15分、11籃板的雙十表現。

▲▼快艇哈登、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大此戰手感不佳。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，哈登賽後在休息室明顯一拐一拐，他表示，「我沒事。我被撞了一下，膝蓋撞到大腿，然後我的腳也扭了。」

隨隊記者埃斯納阿沙里（Farbod Esnaashari）則對終場前1分37秒的判決很不滿，當時快艇99比100僅落後1分，祖巴奇接球上籃，被雷霆一哥SGA從身後拉拽球衣並打手攔下，但裁判並未響哨。

埃斯納阿沙里直言，「在比賽最後兩分鐘，這個明顯漏判的犯規本來可以讓快艇反超比分，結果這一回合沒有得分，我真的是非常期待NBA最後兩分鐘裁判報告會怎麼說。」

關鍵字： NBA快艇哈登祖巴奇雷霆吉爾吉斯-亞歷山大

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