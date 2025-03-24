快艇斷5連勝還傷了哈登　祖巴奇被雷霆一哥拽拉「沒哨音」惹議

Tough no call for the Clippers. Blatantly missed call here that could have given the Clippers the lead in the final two minutes. Ended up scoreless on this possession. https://t.co/0VzOWLufw6 — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) March 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

快艇今（24）日在主場強碰聯盟龍頭雷霆，尋求將連勝紀錄推進到第6場，雙方激戰到最後一刻才分出勝負，快艇在最後1分01秒出現致命失誤，最終以101比103飲恨，主力球星哈登（James Harden）還撞傷大腿，腳也扭到，賽後明顯一拐一拐，隨隊記者則對決勝時刻的一次「未響哨」判決非常不滿。

儘管雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此戰失去準星，合計29投僅7中，仍拿下26分，11次罰球全數命中，包括終場前3秒的關鍵兩罰。

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▲快艇哈登今日撞傷大腿還扭到。（圖／達志影像／美聯社）

從板凳出發的快艇小瓊斯（Derrick Jones Jr.）在最後1分22秒兩罰1中，將比數逼近到100比101，隨後快艇卻發生致命失誤，當家長人祖巴奇（Ivica Zubac）把球丟出界，葬送了一次反超比分的機會。

終場前21秒，鮑威爾（Norman Powell）投籃未中，祖巴奇搶到進攻籃板後，兩屆FMVP雷納德（Kawhi Leonard）在比賽還剩4秒出手也沒進，快艇最終以2分差飲恨，無緣6連勝，排名下滑至西區第8。

此役快艇以雷納德砍下25分最高，他另有10籃板。哈登攻下17分，在NBA歷史得分榜上升至第11位；祖巴奇則有15分、11籃板的雙十表現。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大此戰手感不佳。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，哈登賽後在休息室明顯一拐一拐，他表示，「我沒事。我被撞了一下，膝蓋撞到大腿，然後我的腳也扭了。」

隨隊記者埃斯納阿沙里（Farbod Esnaashari）則對終場前1分37秒的判決很不滿，當時快艇99比100僅落後1分，祖巴奇接球上籃，被雷霆一哥SGA從身後拉拽球衣並打手攔下，但裁判並未響哨。

埃斯納阿沙里直言，「在比賽最後兩分鐘，這個明顯漏判的犯規本來可以讓快艇反超比分，結果這一回合沒有得分，我真的是非常期待NBA最後兩分鐘裁判報告會怎麼說。」