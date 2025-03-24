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謝國城少棒／陳泊瑞開轟台中市19比0完勝　全家挺悍將最愛陳仕朋

▲陳泊瑞敲生涯首轟，帶領台中市扣倒台南市。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陳泊瑞敲生涯首轟，帶領台中市扣倒台南市。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽於24日進行第二天賽事，台中市發揮強大火力，以19比0提前擊敗台南市。第四棒的主砲陳泊瑞在第一局便轟出3分砲奠定勝基，並且後援1局無失分，表現投打俱佳。

台中市在1局上進攻，陳晉揚、葉奇諭敲出安打攻佔得點圈，陳泊瑞與投手纏鬥到2好2壞後，轟出右外野全壘打。台中市在3局上再度發揮攻勢，陳晉揚、李宥辰接連安打，追加分數，隨後陳泊瑞再敲安打推進，陳俊豪、許樂宸、黃鼎煥、阮昱凱等接連安打，單局灌進8分。4局上又發動猛攻，再追加8分，最終以19比0獲勝。

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台中市前一場比賽才以12比0大勝苗栗縣，本場再度扣倒對手。總教練賴朝榮對球隊打擊串連表現滿意，同時強調，面對球速較快的投手時，球隊還需作出相應的調整。對於教練團口中的「胖泊」陳泊瑞開轟，賴朝榮表示並不意外，直言：「他的打擊水準就是如此。」

陳泊瑞坦言：「感覺沒有打得很大力，球就飛出去，真的有嚇一跳。」談到自己開始打棒球的契機，他透露，爸爸參與壘球比賽，自己也會到壘球場打棒球，從三年級開始就加入隊伍。若要比較投手和打者，他更喜歡打擊，直言「打出安打比較爽！」

陳泊瑞將同為忠孝國小畢業的悍將左投陳仕朋視為偶像，從小與爸爸一起支持義大犀牛，至今全家都是悍將球迷。他表示：「他投球很強！」並透露曾在台北大巨蛋看過陳仕朋的先發比賽，「巨蛋比賽很舒服，有冷氣，想在大巨蛋打球，還有很多球迷看。」

關鍵字： 少棒台中市陳泊瑞打擊砲轟

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