陳偉殷引退後動向公開！籌備棒球特展與回憶錄

▲ 陳偉殷返台出席引退記者會。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

台灣旅外名投陳偉殷，於2025年2月26日正式宣布退休，結束長達21年的職業棒球生涯。前東家中日龍特地於3月16日在名古屋巨蛋舉辦引退儀式，邀請陳偉殷擔任開球嘉賓，戴上2009年摘下央聯防禦率王的手套進行「最後一投」、畫下完美句點。他也於今日在台灣舉辦引退記者會，和大家分享下一步動向。

陳偉殷曾征戰日本職棒、美國大聯盟與台灣，締造多項紀錄，是台灣棒球史上的代表性人物之一。談及退休決定，他坦言：「對我來說，傷病與復健都不是最艱難的部分，真正困難的是放下對比賽的執著，讓自己坦然接受這個時刻。」為了向一路支持他的球迷正式告別，陳偉殷特地回台出席「引退記者會」，不僅總結21年來的棒球旅程，也大方分享未來規劃，並與球迷、媒體朋友道別。

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這不只是告別投手丘的一天，更是他人生新篇章的開始。

陳偉殷在2004年加入日本職棒中日龍隊，穩定的出賽與優異表現讓他在獲得自由球員身份後，成功挑戰美國職棒大聯盟。2012年加盟金鶯隊成為台灣第一個在大聯盟擁有複數年合約的球員，2016年與馬林魚隊簽下5年8000 萬美金的合約更創下台灣棒球史上最高紀錄。

達到這些成就的背後，是他從不放棄的堅韌意志，以及總是在投手丘上拼盡一切的全力以赴。「把棒球當作一生的熱愛與信仰，這是無比珍貴的禮物。」因為對棒球的熱愛讓他走過這些曾經的美好，現在到了要放下的時刻，除了需要更大的勇氣，更重要的是他即將展開的人生新篇章。

▲陳偉殷引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

台灣投手在世界舞台能做到的極限，陳偉殷做到了。

陳偉殷在美日職通算累積96勝、1750.2 的投球局數、1387次三振，其中日職期間的防禦率僅2.60，面對擁有眾多怪物打者的美職也有4.18的好成績，在台灣旅外選手中有極為少見的耐戰性和穩定性，並長期穩定輸出的台灣投手。

職業生涯的早期，陳偉殷因左手肘韌帶問題開刀治療，走過術後復健的煎熬，他在2008年到2011年開始在日職掀起旋風，連續四年超過100局的投球局數，最多高達188局，累積13場完投、8場完封勝，更在2009年以1.54的防禦率位居第一，若非援護率過低，勝場數絕對不止37場。

陳偉殷轉戰大聯盟8 個球季拿下59勝，2012年的菜鳥賽季，單季投了美職生涯最高的192.2局，同年在美聯分區系列賽第二戰，他用6.1 局只失2分自責1分的壓制力，幫助球隊以 3:2 擊敗洋基，成為金鶯隊15年來第一位在分區決賽拿勝投的先發投手，也是第一位在季後賽首戰就搶勝的台灣投手，這不只是數據，而是屬於球迷的記憶。

2015-16年，陳偉殷與David Price、Johnny Cueto、Zack Greinke 等頂級投手同處於自由球員市場，競爭頂級合約。這不僅是旅美球員的成就，更是台灣選手能夠憑藉表現，站上MLB 舞台並爭取頂級合約的成功案例，前無古人但期待後有來者，陳偉殷要證明這條路真的存在。

在亮眼的表現與數據背後，職業球員犧牲掉不只是身體，還有家庭生活。選手的職業生涯常會伴隨各種傷痛，一路以來陳偉殷都在學習如何與傷痛共處，以及每次手術後的心理調適，對他來說雖不容易，卻從未因此放棄對棒球的熱愛。只是長期與家人分隔兩地還是最難熬的，特別是去年效力長島鴨時感受最深刻。

陳偉殷在引退的社群長文中，用與妻子、小孩的家人間幽默對話，讓大家知道職業球員在面對生涯最後抉擇時的不捨與感激之情，也不經意地透露了作為職業球員的家人有多麼不容易，驕傲與心疼往往同時伴隨而生。

這條路，台灣選手沒人走過，他是第一個。雖然前無古人，但卻期待後有來者，這個傳承的使命陳偉殷接下了，不確定未來是否還有台灣投手能再走這條路，但至少陳偉殷證明了這條路真的存在。

陳偉殷會持續做出貢獻，盼不放棄精神傳承後輩。

對於退休後的規劃，陳偉殷已做多方面構思，首先籌劃職業生涯特展，回顧自己過去21年的棒球旅程。將陳偉殷一路走來的重要紀念品，包括球、影像記錄與珍貴回憶，讓球迷與年輕球員了解這條道路上的努力與堅持。也籌備生涯回憶錄相關書籍，讓大家透過文字更深入了解各階段的偉殷，也希望屆時能跟球迷近距離見面的機會。

此外，陳偉殷將前往美國、日本的專業訓練中心，學習多元的訓練理念與方法，並將所學帶回給年輕球員，幫助他們不論是球技、心態及價值觀都能有更好的發展。同時他也會延續對動物保護議題的關注，持續投入相關公益活動，希望讓影響力不僅停留在球場，也能擴展到更廣的社會層面。

陳偉殷的退役，並不是結束，而是一個新旅程的開始。團隊也期待過不同方式，讓陳偉殷的影響力持續擴散，讓更多人因棒球、因他的故事受到啟發與鼓舞。

更細節的規劃及細節，球迷可以持續關注，敬請期待！