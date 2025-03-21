NBA又打起來！溜馬1周2度引爆衝突　籃網主帥也遭殃跌入觀眾席

Trendon Watford just got into it with Andrew Nembhard and Myles Turner. Jordi Fernandez ran over to break it up and got shoved into the second row.



Quite the scene. pic.twitter.com/slYorkYD7G — Erik Slater (@erikslater_) March 21, 2025

記者游郁香／綜合報導

溜馬今（21）日在主場面對籃網，兩隊在末節爆發肢體衝突，連籃網主帥費南德茲（Jordi Fernandez）也捲入其中，他衝到場上想勸架，卻被推倒跌入第2排觀眾席，場面一度失控。這已經是溜馬本周第2度與對手出現衝突，不過他們這2戰都在延長賽取勝，包括此戰以105比99完成逆轉。

▲溜馬與籃網爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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此役末節剩下4分48秒，溜馬後衛馬圖林（Bennedict Mathurin）上籃得手後，籃網前鋒瓦特福德（Trendon Watford）怒推內姆哈德（Andrew Nembhard），引發雙方推擠。溜馬中鋒透納（Myles Turner）隨即挺身護航，雙方板凳區球員與工作人員紛紛湧入場中。混亂中，籃網教頭費南德茲被推倒，跌入第2排觀眾席。

事件結束後，瓦特福德被判兩次技術犯規遭驅逐出場，透納與內姆哈德各吞1次技術犯規。費南德茲賽後談到這場混戰表示，「你不希望看到隊友被驅逐，但Trendon是在為我們而戰。雖然事情不應該發展到這一步，但兩隊都非常拚命，這就是比賽的激烈程度。」

Things got chippy in Indiana ????



Trendon Watford was ejected while Andrew Nembhard and Myles Turner received a technical foul. pic.twitter.com/bDbtVAEeIz — SportsCenter (@SportsCenter) March 21, 2025

瓦特福德在離場前以11投6中繳出15分、2助攻，他的缺席對籃網進攻造成明顯影響。儘管威廉斯（Ziaire Williams）投進6顆三分球砍下全隊最高22分，且在延長賽再度命中超前三分，但溜馬靠馬圖林穩健的3罰扳平、以及隨後的一波7比0攻勢收下勝利。

在當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）缺陣之下，馬圖林扛起進攻重任，全場攻下28分、16籃板，透納則貢獻23分、10籃板和5阻攻，兩人表現搶眼。籃網方面，除了威廉斯之外，羅素（D’Angelo Russell）也拿下22分、6助攻，但出手22次僅命中7球。

值得一提的是，溜馬全場共獲得31次罰球，且有13次集中在延長賽，費南德茲對此很不滿，「我們也有進攻禁區，他們得到13次更多的罰球機會，我很難相信這是公平的。不過哨音我沒辦法控制，只能接受。」

這已是溜馬本周第2度捲入衝突事件，18日出戰灰狼時，內姆哈德曾在第3節對老將康利（Mike Conley）犯規後，與「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）發生衝突。戈貝爾領到2級惡意犯規被驅逐，內姆哈德也因扔球回擊被趕出場。

巧合的是，這兩場充滿火藥味的比賽最終都進入延長賽，且溜馬都笑到最後，他們近6戰收下5勝，戰績來到40勝29敗，穩居東區第4。