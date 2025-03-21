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NBA又打起來！溜馬1周2度引爆衝突　籃網主帥也遭殃跌入觀眾席

記者游郁香／綜合報導

溜馬今（21）日在主場面對籃網，兩隊在末節爆發肢體衝突，連籃網主帥費南德茲（Jordi Fernandez）也捲入其中，他衝到場上想勸架，卻被推倒跌入第2排觀眾席，場面一度失控。這已經是溜馬本周第2度與對手出現衝突，不過他們這2戰都在延長賽取勝，包括此戰以105比99完成逆轉。

▲▼溜馬與籃網爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬與籃網爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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此役末節剩下4分48秒，溜馬後衛馬圖林（Bennedict Mathurin）上籃得手後，籃網前鋒瓦特福德（Trendon Watford）怒推內姆哈德（Andrew Nembhard），引發雙方推擠。溜馬中鋒透納（Myles Turner）隨即挺身護航，雙方板凳區球員與工作人員紛紛湧入場中。混亂中，籃網教頭費南德茲被推倒，跌入第2排觀眾席。

事件結束後，瓦特福德被判兩次技術犯規遭驅逐出場，透納與內姆哈德各吞1次技術犯規。費南德茲賽後談到這場混戰表示，「你不希望看到隊友被驅逐，但Trendon是在為我們而戰。雖然事情不應該發展到這一步，但兩隊都非常拚命，這就是比賽的激烈程度。」

瓦特福德在離場前以11投6中繳出15分、2助攻，他的缺席對籃網進攻造成明顯影響。儘管威廉斯（Ziaire Williams）投進6顆三分球砍下全隊最高22分，且在延長賽再度命中超前三分，但溜馬靠馬圖林穩健的3罰扳平、以及隨後的一波7比0攻勢收下勝利。

▲▼溜馬與籃網爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

在當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）缺陣之下，馬圖林扛起進攻重任，全場攻下28分、16籃板，透納則貢獻23分、10籃板和5阻攻，兩人表現搶眼。籃網方面，除了威廉斯之外，羅素（D’Angelo Russell）也拿下22分、6助攻，但出手22次僅命中7球。

值得一提的是，溜馬全場共獲得31次罰球，且有13次集中在延長賽，費南德茲對此很不滿，「我們也有進攻禁區，他們得到13次更多的罰球機會，我很難相信這是公平的。不過哨音我沒辦法控制，只能接受。」

▲▼溜馬與籃網爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

這已是溜馬本周第2度捲入衝突事件，18日出戰灰狼時，內姆哈德曾在第3節對老將康利（Mike Conley）犯規後，與「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）發生衝突。戈貝爾領到2級惡意犯規被驅逐，內姆哈德也因扔球回擊被趕出場。

巧合的是，這兩場充滿火藥味的比賽最終都進入延長賽，且溜馬都笑到最後，他們近6戰收下5勝，戰績來到40勝29敗，穩居東區第4。

關鍵字： NBA溜馬籃網

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