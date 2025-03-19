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韓國最強終結者42歲吳昇桓本季最後一舞？　開季前遭遇母喪陷悲痛

▲吳昇桓。（圖／截自KBO官網）

▲吳昇桓。（圖／截自KBO官網）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職史上最強終結者、目前聯盟最年長的球員42歲吳昇桓，在2025年賽季開幕前遭逢母親離世的不幸消息。

三星獅球團於19日宣布，吳昇桓的母親於18日離世。據韓媒《韓聯社》報導，吳昇桓近期一邊參加球隊訓練，一邊照顧病重的母親。在沖繩春訓的最後階段，他得知母親病情惡化，便提前返回韓國陪伴家人。

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即便身處悲傷之中，吳昇桓仍堅持在一軍熱身賽 登板。13日對LG雙子隊的比賽中，他投1局被擊出3支安打，失掉3分，狀態不理想。但在15日對KIA虎隊的比賽中，他投1局無四死球、無被安打，成功封鎖對手，展現穩定表現。這場比賽，也成為他母親生前最後一次見證他站上投手丘。根據球隊消息，吳昇桓將在 21日完成母親的發引儀式後，立即投入22日的開幕戰。

吳昇桓在2024年與三星獅簽下2年總值22億韓元（約新台幣5.3億元） 的合約，本季結束後合約到期，這可能是他職業生涯的最後一個賽季。

目前，吳昇桓韓職史上最多救援成功紀錄保持人（427次救援），同時也是韓職最高齡締造救援紀錄的投手（42歲又42天），生涯寫下無數輝煌紀錄。去年留下3勝9敗、27次救援、2次中繼成功，防禦率4.91的成績，新賽季將從中繼投手角色出發，展開他可能的「最後一舞」。

關鍵字： 吳昇桓韓職終結者母親悲傷

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