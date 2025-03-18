普伊格霸氣回歸！台灣春訓累積實戰　喊話英雄隊：有我在不會墊底

▲普伊格。（圖／截自Kiwoom英雄臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

Kiwoom英雄隊本季難得擁有兩名洋砲——普伊格（Yasiel Puig）與皮瑞拉（Jose Pirela），其中普伊格睽違三年再度披上英雄戰袍，他自信滿滿地表示：「我們絕對不會是第10名（墊底）！」

英雄隊結束台灣春訓後回到韓國，熱身賽如火如荼展開。18日由於天候影響，其他韓職熱身賽比賽都取消，僅有高尺洞巨蛋內的英雄對KT巫師之戰如期進行。

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由於背部不適，普伊格當天並未出賽。不過，他在熱身賽累計5打數2安打，對於自身狀況相當有信心：「在台灣春訓已經打了很多比賽，官辦熱身賽對我來說沒那麼重要，我會專注準備開幕戰！」總教練洪元基（Hong Won-Ki）也強調：「沒必要讓他勉強上場，開幕戰時應該不會有問題。」

英雄隊2023年與2024年連續兩年排名墊底，且隊內兩大核心球星李政厚與金慧成相繼赴美發展，導致戰力嚴重受損。然而，普伊格對球隊的未來仍充滿信心：「雖然我不想現在就談球隊的目標排名，但我可以確定的是，我們不會是第10名！」他進一步補充：「現在球隊裡有我，還有很強的洋砲與洋投，這支球隊絕對不會再待在墊底！」

外界普遍認為英雄隊目前最大問題在於陣容過於年輕、經驗不足，但普伊格並不認同這種看法：「棒球場上最重要的不是年齡，而是實力！」他進一步強調：「只要這些年輕球員獲得足夠的機會，他們就能快速成長。作為資深球員，我們要讓他們知道——‘你已經是先發球員了，不需要給自己太多壓力！’」

普伊格的霸氣回歸，是否能為Kiwoom英雄隊帶來新氣象，成功擺脫墊底命運？這個問題，將在即將開打的2025年球季見分曉！