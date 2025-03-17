峮峮高EQ回應年紀大爭議：小孩才做選擇，全都要！

▲▼中信兄弟啦啦隊『2025 全新陣容發佈會』，峮峮。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters（PS）近年來逐漸國際化，今年陣容除了台灣成員，還包括來自韓國、日本及香港等地血緣的啦啦隊員，展現強烈的跨國特色。擁有9年資歷的PS人氣成員峮峮受訪時，除了分享對這支「國際隊伍」的驕傲，也大方回應關於年齡的討論，展現高EQ風範。

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峮峮談到PS日益國際化的趨勢時表示：「我覺得很驕傲，也很榮幸，能夠集結來自不同地區的成員，真的很特別！像丹妃和桃子都有非常豐富的啦啦隊經驗，這些新成員的加入，帶來了更多文化交流的火花，也讓我們這支隊伍變得更加多元，讓每位成員都能發揮所長，呈現最好的表演。」

今年34歲的峮峮，已在PS待了9年之久，是隊上「資深隊員」，與其他成員並肩應援時，難免被拿來比較。對於網友留言「比不上南韓外援」的討論，她高EQ回應：「啦啦隊其實也是表演者，不管在哪個領域，表演者的年齡都會增長，重要的是適當給予尊重。」

她進一步說明，新成員與資深成員互相學習、彼此交流。她認為，「資深成員也沒有佔用菜鳥的班，大家都互相切磋，帶領她們在不一樣的場合的經歷，現在她們也會告訴我們最近流行拍什麼。」

最後，峮峮妙語如珠地總結：「看球賽、看啦啦隊的人很多，青菜蘿蔔各有所好，有人想看小妹妹，也有人想看大姐姐……不要做選擇，小孩才做選擇，全都要！」

▲▼中信兄弟啦啦隊『2025 全新陣容發佈會』，峮峮。（圖／記者李毓康攝）