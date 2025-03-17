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PS多國聯軍！菊池桃子來台租屋想吃羊肉爐　短今多國語言受訪笑翻

▲▼中信兄弟啦啦隊『2025 全新陣容發佈會』，菊池桃子 。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟啦啦隊「2025 全新陣容發佈會」，菊池桃子 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters本季陣容壯大至33人，成為中職規模最大的啦啦隊，並且擁有來自五個國家及地區的成員，包括韓籍的李丹妃、邊荷律，新加入的日籍成員菊池桃子，來自香港的小迪，以及中泰混血的Julia，展現高度國際化的特色。

菊池桃子現場跳彩帶舞，演出一字馬、側空翻等高超體操技巧，談到為何中信兄弟啦啦隊是她的夢想團隊時表示：「在日本，台灣啦啦隊非常受歡迎，尤其是從亞冠賽開始，我有機會以啦啦隊成員的身份參與國際賽，當時親眼見到台灣啦啦隊在我面前表演，深受震撼，從那一刻起，我便夢想能夠加入中信兄弟啦啦隊。如今能夠成為憧憬已久的團隊的一員，我也希望自己未來能成為讓人憧憬的存在。」

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為了更好地融入台灣，桃子甚至已經在台灣租房，開始適應這片土地的生活，她開心地說：「找了租屋，也熟悉環境，很努力想在台灣生活。」至於最期待的台灣美食，她則笑說：「台灣有很多好吃的食物，最好奇羊肉爐，希望能吃看看。」

歡迎國際成員加入的短今則幽默感十足，她用多國語言來受訪，炒熱氣氛，她先是以日語說：「咪那桑哇搭西短今爹斯」，表示與日本新成員很開心地相處，接著瞬間切換成韓文：「身為兄弟啦啦隊一員，期待中信兄弟總冠軍！」最後，她更挑戰泰語、西班牙語等語言來說「謝謝」，讓現場媒體與隊友們都笑成一片。

關鍵字： 中信兄弟啦啦隊菊池桃子PassionSisters國際化陣容擴大

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