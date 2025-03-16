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阪神虎連2天擊敗MLB球隊　美國球迷喊話加入大聯盟：換掉白襪！

▲▼阪神虎佐藤輝明面對道奇史奈爾擊出3分砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲阪神虎佐藤輝明面對道奇史奈爾擊出3分砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間16日，阪神虎在東京巨蛋以3比0擊敗洛杉磯道奇，繼前一天戰勝芝加哥小熊後，連續2天擊敗大聯盟球隊。這場勝利震撼美國球迷，社群平台X上甚至出現了「讓阪神加入MLB，換掉白襪」的聲浪。

阪神先發投手才木浩人首局迎戰道奇巨星大谷翔平，連續投出3顆指叉球，成功讓大谷揮空三振。接下來，他利用直球與指叉球的組合，讓道奇打線陷入苦戰，全場僅被三壘手蒙西（Max Muncy）敲出1支右外野安打，另有1次四壞保送，其餘時間幾乎毫無破綻，繳出5局1安打、7次三振、0失分的完美投球內容。

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第4局，阪神迎來致勝時刻。無人出局、一、三壘有跑者的局面下，佐藤輝明站上打擊區。他面對2屆賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）的152公里速球，毫不猶豫地大棒一揮，將球轟向右外野看台，這發震撼全場的3分砲讓阪神取得領先，也確保了最終的勝利。

在擊敗小熊後，阪神又成功戰勝去年世界大賽冠軍道奇，美國球迷對這支日本勁旅刮目相看，紛紛在X上留言討論，「阪神虎已經成為史上最強球隊？」、「應該讓阪神虎隊加入MLB！」、「阪神再次證明，日本職棒（NPB）比MLB還強！」、「乾脆讓阪神虎跟白襪交換吧。」

關鍵字： MLBNPB道奇阪神虎大谷翔平才木浩人佐藤輝明史奈爾

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