「萬能右腕」江國豪12強後骨刺手術　目標4月底復出

▲2025中職開季團圓大辦桌，富邦悍將江國豪(右)、江少慶(左)。（圖／記者李毓康攝）



記者楊舒帆／高雄報導

12強冠軍投手江國豪在結束國際賽後進行手肘骨刺手術，確定無法趕上開季。他透露目前的復健進度以傳接球為主，目標最快4月底復出。

江國豪15日出席在高雄舉辦的中職開季宣傳活動，向球迷介紹悍將新莊主場升級，包含LED燈改裝。談到目前的復健狀況，他坦言：「目前進行50公尺的傳接球訓練，進度在預期內。等到傳接球距離達到60公尺，就能準備進入牛棚，希望能在4月底回到賽場。」

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被日本轉播單位封為「萬能右腕」的江國豪，令球迷相當期待新球季表現，但恐怕等再等一段時間。他表示，每年球季結束後都會進行PRP治療，但這次發現有骨刺問題，因此決定手術處理，「不想要像上次（2021年）一樣，拖延太久而影響隔年球季，所以這次選擇即時處理。至於回到球場後會擔任先發或中繼，還需要依照恢復狀況來評估。」

經典賽資格賽中，12強投手李東洺表現亮眼，尤其在沙子宸突然退場後，直接在投手丘上熱身，與江國豪在12強的角色相似。對此，江國豪直言：「我們的定位很像，隨時準備好接替投手，這樣的狀況對我們來說已經很習慣了。」

此外談到悍將投手都擁有熱身很快的「特性」，他也笑著爆料：「歐書誠熱身也滿快的，而最慢的應該是張奕，可能還沒有熟悉這種節奏。」