曹家宜「禁藥物質」來自感冒藥　經紀公司：絕非故意用藥

▲曹家宜被驗出禁藥物質，經紀公司緊急回應 。（圖／翻攝自Facebook／曹家宜 Tsao Chia Yi）

記者游郁香／綜合報導

去年代表台灣參加巴黎奧運的女網好手曹家宜，驚傳年初被驗出違禁藥物甲基麻黃鹼（Methylephedrine），她自願自3月1日起暫時停賽，對此她所屬的經紀公司啟程國際運動行銷今（14日）回應，曹家宜服用的是感冒藥，絕對沒有故意使用違禁物質，將全力配合調查。

國際網球誠信機構（ITIA）於2025年2月20日向曹家宜發出違反「反禁藥規則」的通知，指她違反TADP第2.1條（運動員樣本中檢測出禁用物質）和第2.2條（未獲得有效治療用藥豁免（TUE）而使用禁藥）。

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21歲的曹家宜曾在2024年8月創下個人雙打最高世界排名第115名，今年1月1日，她在紐西蘭奧克蘭舉行的WTA ASB經典賽（WTA ASB Classic）參賽期間，提交了比賽期間的藥檢樣本。

▲曹家宜 （左）去年與台灣一姐謝淑薇搭檔參加巴黎奧運。（圖／路透社）

該樣本被分為A瓶與B瓶進行分析，A瓶樣本最終檢測出甲基麻黃鹼，該物質被世界反禁藥機構（WADA）2025年禁藥清單列為興奮劑類（S6.B類），並受TADP規範。

甲基麻黃鹼屬於「特定物質（Specified Substance）」，不少市售感冒藥都含有此成分，其檢測結果並未強制要求暫時停賽，但曹家宜仍選擇自3月1日起，自願進入暫時停賽階段。

對此曹家宜所屬經紀公司啟程國際運動行銷今日回應，強調選手服用的是感冒藥，絕對沒有故意使用禁藥。經紀公司表示，收到ITIA通知後，曹家宜第一時間就全力配合調查，並已向ITIA提交相關資料，爭取選手的最佳權益，希望釐清事實，證明她並非故意違規。