迪佛斯立場轉變願讓出三壘：做任何球隊需要的事

▲迪佛斯（Rafael Devers）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

迪佛斯（Rafael Devers）在周四（美國時間）告訴記者，他「願意做波士頓紅襪隊希望他做的任何事」，表明他願意離開三壘位置，擔任球隊本賽季的指定打擊。

這一角色轉換在上個月看起來並不太可能，當時迪佛斯在波士頓簽下布萊格曼（Alex Bregman）後，對轉任指定打擊的想法表示抗拒。

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「三壘是我的位置。」迪佛斯當時說道。

但這位三屆全明星球員在周四表示，他幾周前與經理柯拉（Alex Cora$和棒球營運總監布雷斯洛 (Craig Breslow）交談，並告訴他們「我願意做他們希望我做的任何事。」

「我在這裡是為了幫助球隊。」他通過翻譯說道，據《The Athletic》報導，「我已經跟他們談過這個問題，他們知道我的立場，但我只是準備好上場比賽。」

「我不會在這裡分享我們談話的內容，因為那會讓我看起來...那些是私人對話。所以我告訴他們我的觀點，我如何看待事情，他們也知道。」

迪佛斯還未在波士頓的官方春訓比賽中亮相。原定於周二出場，但被推遲到本周末。他在上個賽季雙肩都有疼痛問題，並且在春訓的前幾周試圖加強肩膀力量，為例行賽做準備。

被問及是否預計能夠在3月27日在德克薩斯州對陣遊騎兵的開幕戰中出賽時，迪佛斯說：「預計會。」