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大谷翔平妻子真美子暖心驚喜！準備日本風伴手禮送大嫂團

記者王真魚／綜合報導

美國大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊投手大谷翔平的妻子真美子，目前懷有第一胎，雖未隨隊參加此次東京遠征，但她貼心地為道奇球員眷屬們準備了一份驚喜禮物，展現滿滿心意。

道奇隊捕手巴恩斯（Austin Barnes）的妻子妮可（Nicole）在社群媒體上分享這段暖心時刻，發文寫道，「在機上收到這樣的歡迎，太可愛了！」並上傳了一張照片。

畫面中擺放著一封署名「Mamiko & Decoy（大谷愛犬）」的信件，旁邊還有精心準備的伴手禮，包括人氣角色「Hello Kitty」的周邊商品，以及「阿波羅巧克力」、「黑雷神巧克力」、「起司米果」等經典日本零食，充滿濃厚的日本風情。

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真美子以全英文書寫信件，信中提到，「我也希望能與大家一同參與這段美好的旅程。」並祝福球員的家人們，「希望你們能夠探索我的家鄉，體驗這裡的文化與美食，度過美好時光。我準備了一些小禮物，願大家旅途平安，享受這趟旅程！我們會在洛杉磯為道奇隊加油！」這份誠摯的心意，讓道奇球員家屬們感受到滿滿溫暖。

▲▼大谷翔平的妻子田中真美子。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平的妻子田中真美子準備驚喜禮物（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇隊日本文化暖心禮物家屬感動

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