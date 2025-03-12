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猛登大「麻」煩後找到新東家！轉戰墨西哥聯賽與哈瑪星同隊

▲▼中職猛登。（圖／記者李毓康攝）

▲猛登。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟洋投猛登（Daniel Mengden）日前在隊內藥檢未過，遭球團解除合約，如今他已找到新東家。墨西哥聯賽新拉雷多貓頭鷹隊（Tecolotes de los Dos Laredos）今日宣布，猛登正式加盟，這將是他生涯首度挑戰墨聯。

新拉雷多貓頭鷹隊透過官方社群媒體發文：「擁有13個賽季的職業經歷，其中6個賽季曾效力於大聯盟的猛登，歡迎加入新拉雷多！」事實上，該隊日前才簽下前台鋼雄鷹左投哈瑪星（Nick Margevicius），如今再補進猛登，兩位去年在中職展現實力的投手，今年將攜手征戰墨西哥聯賽。

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猛登過去曾效力美國職棒運動家與皇家隊，以招牌翹鬍子為人熟知。去年他來台加入中信兄弟，先發25場，戰績10勝3敗，投154局，送出114次三振，防禦率2.86，原本今年將續留兄弟，但春訓期間隊內藥檢未過，導致合約終止。

中信兄弟球團表示，猛登在內部藥檢未能通過球團標準，依隊規從嚴處理，並正式終止合約，「感謝猛登去年球季的貢獻，也祝福他未來棒球生涯順遂。」

據了解，猛登在國外曾接觸大麻，返台體檢時被驗出超過檢驗標準的陽性反應，雖然球團聲明未明確提及大麻，但相關消息已遭媒體披露。由於猛登尚未完成聯盟註冊，並未受到聯盟「永不錄用」處分。

關鍵字： 棒球中信兄弟洋投墨西哥猛登

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